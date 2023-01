Topevents sorgten 2022 für 5,8 Millionen Euro Werbewert und mehr als 25.500 Nächtigungen in Niederösterreich

LR Danninger: Sportveranstaltungen setzen wichtige Impulse für Wirtschaft und Tourismus

St. Pölten (OTS) - Im Sportjahr 2022 war Niederösterreich wieder einmal Schauplatz für zahlreiche internationale Spitzensportevents. Insgesamt 13 Top- und Leitevents von der Challenge Triathlon St. Pölten über den ATP-Challenger in Tulln und die European Challenge Golf Tour in Adamstal bis hin zum Wachaumarathon und dem Damen-Ski-Weltcup am Semmering standen im letzten Jahr auf dem Programm. Profitiert haben davon nicht nur die heimischen Sportfans, sondern vor allem auch die regionale Wirtschaft und der Tourismus. „Unsere Topevents liefern den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern nicht nur Weltklasse-Sport, internationale Sportstars und unglaubliche Gänsehaut-Momente, sondern sie setzen auch wichtige Impulse für die regionale Wirtschaft und den Tourismus. Dank der großartigen Sportevents konnten wir letztes Jahr einen Werbewert von rund 5,8 Millionen Euro für die Marke Sportland Niederösterreich und die jeweiligen Regionen verbuchen sowie über 25.500 Nächtigungen in den heimischen Tourismusbetrieben generieren“, zieht Landesrat Jochen Danninger eine positive Bilanz.

Den größten Werbewert hat der FIS Damen Skiweltcup am Semmering verbucht. Mehr als zwei Millionen Euro wurden im Rahmen der drei Renntage ausgewiesen. Dahinter folgt Beachvolleyball Baden mit einem Werbewert von rund 800.000 Euro. Der Davis-Cup in Tulln erreichte ebenfalls über 500.000 Euro. Die meisten Nächtigungen, nämlich rund 12.000, wurden im Zusammenhang mit dem Triathlon St. Pölten registriert. Mit über 5.000 Nächtigungen hatte zudem das Spartan Race in St. Pölten eine hohe touristische Relevanz.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon 02742/9000-19876, 067681219876, E-Mail patrick.pfaller @ noe.co.at, oder Büro Landesrat Jochen Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

