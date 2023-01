AK Präsidentin Anderl wünscht Bundespräsident Van der Bellen alles Gute für zweite Amtszeit

Demokratie aufwerten, Image der Politik aufpolieren, Jugend ernst nehmen

Wien (OTS) - AK Präsidentin Renate Anderl wünscht Bundespräsidenten Prof. Alexander Van der Bellen anlässlich seiner heutigen Angelobung alles erdenklich Gute für seine zweite Amtszeit. „Seit mehreren Jahren werden die Menschen in unserem Land – aber auch in Europa und weltweit – von multiplen Krisen gebeutelt. In diesen Zeiten hat die Politik große Verantwortung, sie muss den Menschen gerade in Krisen ihre Handlungsfähigkeit beweisen“, so Anderl. „Ich weiß, dass wir mit Bundespräsident Van der Bellen an der Spitze unseres Landes einen Menschen haben, dem das ebenso ein wichtiges Anliegen ist.“

„In Zeiten der Pandemie, der Arbeitsmarktkrise mit steigender Arbeitslosigkeit, eines Krieges in Europa, der Teuerungen in vielen Bereichen ist es wichtig, dass die Menschen, die in unserem Land leben, Vertrauen in die Politik haben“, so Anderl. Ein wesentlicher Aspekt dabei sei, ob ihre Anliegen gehört würden und ob sie über Maßnahmen, die sie betreffen würden, mitentscheiden könnten. „Ich bin mir sicher, in unserem Bundespräsidenten einen Mitstreiter für das Anliegen der Arbeiterkammer haben, unsere Demokratie aufzuwerten. Wir müssen allen Menschen, die in unserem Land leben, Teilhabe an allen gesellschaftlichen und demokratischen Prozessen ermöglichen und insbesondere jungen Menschen, die sich für eine gute Zukunft auf einem intakten Planeten einsetzen, Gehör schenken und ihre Anliegen und Sorgen ernst nehmen. Das kann die Demokratie ein großes Stück aufwerten und zu einem besseren Image der Politik allgemein beitragen. Und das täte unserem Land sehr, sehr gut. Ich kann dem Herrn Bundespräsidenten versichern, in der Arbeiterkammer hierbei eine engagierte und konstruktive Partnerin zu haben“, schließt Anderl.

