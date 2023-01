myProduct übernimmt den Shopbetrieb des AustrianSupermarket

Zwettl (OTS) - Der E-Commerce Spezialist myProduct übernimmt den Shopbetrieb des AustrianSupermarket. Damit baut der E-Commerce as a Service Anbieter myProduct mit Bürostandort in Amstetten sein bestehendes Shopnetzwerk in Richtung Österreichischer Traditionsmarken aus.

Nach der Übernahme des Weinspezialisten Vinotaria.at im Juni 2022 und der Entwicklung der go2market Onlineshops wird myProduct nun auch operativer Abwickler hinter AustrianSupermarket.com

„Hochwertige Markenprodukte aus Österreich in die ganze Welt. Das ist das Motto des seit 2006 bestehenden AustrianSupermarket. Durch die Zusammenarbeit mit myProduct können wir das bestehende Sortiment um rund 1.500 Artikel österreichischer Kleinproduzenten erweitern.“ So Michael Patzal, Geschäftsführer der Consus Handels GmbH.

Für bestehende myProduct Lieferanten bedeutet dies ein weiterer umsatzstarker Vertriebskanal im myProduct Shop Netzwerk.

„Bei myProduct.at haben wir unglaublich tolle regionale Sortimente, die von österreichischen Kleinproduzenten mit viel Liebe und Handarbeit hergestellt werden. Mit der Integration im Austria Supermarket Onlineshop können wir diese hochwertigen Produkte einem internationalen Publikum zugänglich machen.“, erklärt myProduct Geschäftsführer

Rainer Neuwirth MA.

Über AustrianSupermarket: Das stetig wachsendes Sortiment umfasst derzeit über 3.500 Artikel an Lebensmitteln, Genussmitteln, Getränken, Feinkost und Spezialitäten aus Österreich oder inspiriert von der österreichischen Küche. Darunter befinden sich international bekannte und beliebte Marken wie Manner, Mirabell und Darbo. Mehr unter: https://austriansupermarket.com





