„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Holocaust-Gedenktag: Erinnerungskultur oder Schlussstrich?

Am 27. Jänner um 22.35 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Holocaust-Gedenktag wird seit 17 Jahren weltweit begangen, um der Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken. Am 27. Jänner 1945 wurden die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau befreit. Wie müssen und können wir die Erinnerung auch für jüngere Generationen bewahren? Was können wir jenen entgegnen, die einen Schlussstrich unter diese dunkelste Zeit der europäischen Geschichte ziehen wollen? Was ist gegen den Antisemitismus zu tun, der auch in Österreich in den vergangenen Jahren wieder spürbarer geworden ist?

Darüber diskutieren am Freitag, dem 27. Jänner 2023, um 22.35 Uhr in ORF 2 bei Patricia Pawlicki im konstruktiven Streitgespräch bei „3 Am Runden Tisch“ die ehemalige Direktorin des Jüdischen Museums Dr. Danielle Spera und die 1938 in die USA emigrierte Psychoanalytikerin Dr. Erika Freeman.

