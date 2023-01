FPÖ – Haider zu Mercosur: Von der Leyen ist die Totengräberin des österreichischen Bauerntums

Mercosur-Abkommen für heimische Landwirtschaft existenzgefährdend, Österreichs Bundesregierung muss sofort gegen Mercosur-Abkommen aktiv werden

Wien (OTS) - „Das Mercosur-Abkommen ist existenzgefährdend für die heimische Landwirtschaft“, erklärte der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider angesichts der Forderung von Kommissionspräsidentin von der Leyen nach einem schnellstmöglichen Inkrafttreten dieses Freihandelsabkommens mit der südamerikanischen Mercosur-Gruppe. Das Abkommen würde heimische Landwirte mit ihren hohen Standards massiv benachteiligen und das Tor für unter fragwürdigen Bedingungen produzierte Lebensmittel öffnen.

In Österreich gebe es bereits seit 2019 einen Beschluss des Nationalrates, dass die Bundesregierung in der EU ihr Veto gegen das Abkommen einlegen müsse. „Die EU-Kommissionspräsidentin avanciert durch diese Forderung zur Totengräberin des österreichischen Bauerntums“, kritisierte der freiheitliche EU-Abgeordnete. „Es ist jetzt an der Bundesregierung unverzüglich tätig zu werden, um das Inkrafttreten des Abkommens zu verhindern“, forderte Haider.

Leider hätten sich im Europaparlament einige Abgeordnete, wie der ÖVP-Abgeordnete und Vizepräsident des Europäischen Parlaments Othmar Karas für das Abkommen ausgesprochen, dass ein gemeinsames österreichisches Vorgehen gegen das Mercosur-Abkommen erschwere.

„Das Mercosur-Abkommen ist ein direkter Angriff auf unsere Landwirtschaft und damit unsere Lebensgrundlage und muss deswegen gestoppt werden“, so Haider.

