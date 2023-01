„Gute Nacht Österreich“: Niederösterreich-Wahl, Bundespräsidenten-Angelobung, Probleme in Großbritannien & im Iran

Am 27. Jänner um 23.10 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Der erste Wahlsonntag dieses Jahres steht vor der Tür:

Wird Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich wieder die 40-Prozent-Marke knacken? Und was setzen die anderen Parteien in ihrem Wahlkampf dagegen? Diese Fragen stellt sich auch Peter Klien in „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 27. Jänner 2023, um 23.10 Uhr in ORF 1

Für Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist die Wahl längst geschlagen. Er wurde am Donnerstag vor der Bundesversammlung für seine zweite Amtszeit angelobt – ein Pflichttermin für Peter Klien, der sich im renovierten Parlament unter die anwesende Politprominenz gemischt hat.

Keine Wahl bleibt vielen Pub-Besitzern in Großbritannien. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind so schwierig, dass sie ihre Lokale für immer zusperren müssen. Auch das Gesundheitssystem krankt und zusätzlich lähmen zahlreiche Streiks das Land. Kabarettistin Caroline Athanasiadis liefert in „Gute Nacht Österreich“ einen Einblick in die aktuellen Probleme des Vereinigten Königreichs.

Freie Wahlen in einem freien Land wünscht sich die Bevölkerung des Iran. Nachdem die Iranerin Mahsa Amini vergangenen September in Polizeigewahrsam gewaltsam zu Tode gekommen ist, reißen die Demonstrationen nicht mehr ab. Und der Staat reagiert zunehmend mit weiterer Gewalt. Was steckt dahinter? „Gute Nacht Österreich“ beleuchtet die Geschichte des Landes am Persischen Golf.

