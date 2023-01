Esaote präsentiert Weltpremiere seines neuen MyLab™X90-Ultraschallgeräts

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) - Ein innovatives System der Spitzenklasse, das herausragende Leistung mit künstlicher Intelligenz kombiniert, um Arbeitsabläufe zu optimieren und fortschrittliche und vernetzte Gesundheitssysteme zu unterstützen

Heute präsentiert Esaote, ein führendes italienisches Unternehmen im Bereich der Biomedizin – insbesondere Ultraschall, spezielle MRT und medizinische IT – die Weltpremiere von MyLab™X90, seinem neuen Spitzen-Ultraschallsystem.

„Genauigkeit und Präzision über die gesamte Bildgenerierungskette hinweg, schnelle Datenverarbeitung und natives KI-basiertes Anwendungsmanagement sind das Herzstück von MyLab™X90", erklärte Guillaume Gauthier, Leiter für globales Produktmarketing im Bereich Ultraschall. „Unser Ziel war es, nicht nur qualitativ hochwertige Bilder und fortschrittliche klinische Lösungen zu liefern, sondern auch die täglichen Arbeitsabläufe zu revolutionieren, indem wir die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Analyse erhöhen und gleichzeitig die Erfahrung des Anwenders und das klinische Ergebnis für die Patienten verbessern."

Das MyLab™X90 bietet erstklassige Komponenten, deren Ausgangspunkt die Erneuerung der XCrystal-Sonden und der exklusive zweischichtige eLed-Monitor von Barco sind. Diese gewährleisten eine hervorragende Bilddarstellung auf dem Bildschirm mit einer sehr hohen Kontrastauflösung, die anderen Produktreihen weit überlegen ist.

Das MyLab™X90 bietet außerdem fortschrittliche ergonomische klinische Lösungen, die sich auf den Bediener konzentrieren, die Kapazität der Datenanalyse erweitern und ein einzigartiges Kundenerlebnis gewährleisten, das auf diagnostischer Sicherheit und auf Automatisierung basiert, um die Benutzerfreundlichkeit und Verfügbarkeit fortschrittlicher Technologien in der täglichen klinischen Praxis zu verbessern.

„Wir sind mit diesem Resultat, das das Ergebnis umfangreicher Investitionen und intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist, sehr zufrieden. Das neue MyLab™X90 mit seinem rein italienischen Design stellt eine weitere Entwicklung in der Palette der Technologien, die wir zur Unterstützung der Pflege und des Wohlbefindens der Menschen anbieten, dar", so Franco Fontana, CEO von Esaote. „Es ist das Ergebnis strategischer Investitionen und unseres internationalen, multidisziplinären Teams, das in der Lage ist, die Herausforderungen der Innovation zu meistern und die Anforderungen in den fortschrittlichsten und bestvernetzten Gesundheitssystemen zu antizipieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese Aspekte in Verbindung mit den neuesten Technologien wesentlich zur Verbesserung der Patientenversorgung beitragen können, und freuen uns, eine aktive Rolle zu spielen."

Für seine Weltpremiere hat Esaote die Stadt Manama gewählt, ein pulsierendes multikulturelles Zentrum mit internationalem Ambiente. Die Veranstaltung, an der die bahrainischen Behörden und internationale medizinische Experten teilnehmen werden, wird auf der LinkedIn-Seite von Esaote (https://www.linkedin.com/events/mylab-x90livestreaming-a-i-augm7021420599726026753/) per Livestream übertragen und ist dann auf Abruf unter mylabx90.com verfügbar.

Das neue MyLab™X90 wird auf der Arab Health 2023 (Dubai, 30. Januar bis 2. Februar) und auf dem European Congress of Radiology (ECR) 2023 in Wien vom 1. bis zum 5. März vorgestellt.

510(k)-Zulassung bei der FDA beantragt, nicht zum Verkauf in den USA verfügbar.

Esaote:

Die Esaote Group, die letztes Jahr ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist ein führendes Unternehmen im Bereich biomedizinischer Geräte, insbesondere für Ultraschall, Magnetresonanztomographie und Software für das Management des Diagnoseprozesses. Ende 2021 beschäftigte der Konzern 1.280 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon in Italien. Esaote hat seinen Hauptsitz in Genua und Florenz, unterhält eigene Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden und ist in 100 Ländern der Welt vertreten. www.esaote.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1988495/Esaote_MLX90.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1793998/Esaote_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esaote-prasentiert-weltpremiere-seines-neuen-mylabx90-ultraschallgerats-301730708.html

Rückfragen & Kontakt:

+393351289783,

Fede Gardella,

Presseabteilung,

Tel.: +393358308666,

esaotepress @ esaote.com