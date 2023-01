Stationen-Theater im Bezirksmuseum 8 am 30.1. und 1.2.

Eintritt gratis, Reservierungen via E-Mail: hello@beseder-theater.com

Wien (OTS/RK) - Die 2008 ins Leben gerufene Kultur-Vereinigung „Beseder – Verein für darstellende Kunst“ sorgt am Montag, 30. Jänner, sowie am Mittwoch, 1. Februar, jeweils ab 19.00 Uhr, mit einem abwechslungsreichen „Historischen Stationen-Theater“ in den Räumen des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18) für Unterhaltung. Dabei trifft das Publikum auf die einst in Wien lebenden Persönlichkeiten Eugenie Schwarzwald, Grete Wiesenthal, Adelheid Popp, Robert Musil, Sigmund Freud und Karl Lueger. Der Zutritt zu den beiden Theater-Abenden mit dem Titel „Unmögliche Interviews“ ist frei. Das „Beseder“-Team ersucht um Reservierungen per E-Mail: hello@beseder-theater.com.

Die Besucher*innen hören Geschichten aus der „Welt von gestern“ und können bei einem „Interview-Spiel“ mit den Darsteller*innen mitmachen. Für die Text-Collage und die Dramaturgie ist Susanne Höhne verantwortlich. Die Akteur*innen Viktoria Hillisch, Elena Hückel, Maria Theres Müller, Christoph-Lukas Hagenauer, Roman Kornfeld und Samuel Pock verkörpern 6 bedeutende Damen und Herren aus der Vergangenheit. Regisseurin und Moderatorin: Tania Golden. Als Assistentin ist Irina Mocnik zur Stelle. Der Bezirk sowie der „Zukunftsfonds der Republik Österreich“ zählen zu den Unterstützern des Projekts. Informationen im Internet: www.beseder-theater.com/beseder/.

Auskünfte über die Schau zur Bezirksgeschichte der Josefstadt, über wechselnde Sonder-Ausstellungen und über künftige Kultur-Veranstaltungen im Museum erteilt die ehrenamtlich arbeitende Leiterin, Maria Ettl, unter der Rufnummer 403 64 15. Auch per E-Mail ist die verdienstvolle Bezirkshistorikerin erreichbar: bm1080@bezirksmuseum.at.

