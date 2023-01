8. Wiener Innovationskonferenz: In Zeiten des Umbruchs bestehen – Transformation mit Innovation

Bei der 8.Innovationskonferenz von 24.-27.1.2023 werden Lösungen für wirtschaftliche Veränderungen diskutiert.

Wien (OTS) - Innovationen entstehen durch Zusammenarbeit. Die Stadt Wien veranstaltet daher jährlich eine Innovationskonferenz, bei der sich Entscheidungsträger*innen aus Politik, Unternehmen und Wissenschaft zu aktuellen Themen austauschen und weiter daran arbeiten, dass der Wirtschaftsstandort Wien dynamisch und krisenfest bleibt. Wirtschaftsförderliche Maßnahmen können so gut geplant und umgesetzt werden.



Am ersten Konferenztag, der hybrid im Rathaus und online stattfand, waren etwa 200 Teilnehmer*innen persönlich sowie weitere rund 700 online anwesend. Bei insgesamt 14 Panel-Diskussionen und Vorträgen werden in vier Konferenztagen Themen wie digitale Transformation, Leadership, 4-Tage-Woche, Energieversorgung, Dekarbonisierung, Biotech und Wien im internationalen Kontext besprochen.



Hanke: Technologie-Stadt für Wiener*innen

Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke betont die Wichtigkeit der Technologiestadt Wien zum Vorteil der Bevölkerung. „Es ist uns ein zentrales Anliegen, dass Wien eine wirtschaftlich starke, innovative Stadt der Technologien ist und die Digitalisierung zum Vorteil aller Menschen genutzt wird. Wien stellt sich den Themen der Zukunft und geht den Weg des Ausgleichs und des fairen, sozialen Miteinanders konsequent weiter“, so Hanke im Vorfeld der Konferenz.

Die Stadt Wien plant in engem Austausch mit Expert*innen zahlreiche Großprojekte. Dazu gehören beispielsweise langfristige, wirtschaftsförderliche Klimaschutzinitiativen, „Raus aus Gas“ in der Wärmeversorgung oder umfassende Kreislaufwirtschaft. Ein florierendes Wirtschaftsleben mit optimaler Nutzung von Ressourcen ist das Ziel. Auf der Konferenz wurden passende Wege dahin diskutiert. So können Unternehmen beispielsweise bereits jetzt durch effizientes Datenmanagement verhindern, dass LKW leere Strecken zurücklegen. Auch in der Bauwirtschaft stehen wichtige Innovationen wie etwa Wärmeisolierung, Photovoltaik und Bauen für eine immer älter werdende Gesellschaft an.

Leitlinien durch Wirtschafts- und Innovationsstrategie WIEN 2030



Wien hat ein breites Profil an Wirtschaftszweigen und gerade diese Streuung macht Wiens Stärke aus. Die Wiener Wirtschafts- und Innovationsstrategie WIEN 2030 definiert sechs Spitzenthemen (Smarte Lösungen für den städtischen Lebensraum des 21. Jahrhunderts, Gesundheitsmetropole Wien, Wiener Digitalisierung, Smarte Produktion, Stadt der internationalen Begegnung, Kultur- und Kreativmetropole). Expert*innen aus diesen Spitzenthemen berichten im Rahmen der Konferenz von aktuellen Entwicklungen, Projekten und Fortschritten.



Auch der starke Wiener Forschungsstandort mit neun Universitäten, fünf Fachhochschulen und sechs Privatuniversitäten ist ein wichtiger Teil der strategischen Planung der in Technologie- und Wirtschaftspolitik. Zahlreiche Initiativen sorgen dafür, dass Gründungsideen junger Absolvent*innen frühzeitig aufgegriffen werden. So bleibt Know-How am Puls der Zeit in der Stadt und führt stetig zunehmend zur Gründung zukunftsweisender Unternehmen.





Anmeldung und Programm unter: innovationskonferenz-wien.at

Datum: Die Innovationskonferenz läuft noch online bis 27.1.2023 (9:00-12:00)



