Wiener Gesundheitsverbund: 12.853 Geburten im Jahr 2022

Wien (OTS) - Im Jahr 2022 kamen in den Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes 12.853 Babys zur Welt – das sind rund 200 mehr als im Vorjahr. Die werdenden Mütter waren im Schnitt 30,6 Jahre alt und blieben rund 4 Tage in der Klinik. 274 Geburten waren Mehrlingsgeburten.

Sicherheit und Selbstbestimmung im Fokus

„Die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes bieten alle Möglichkeiten der perinatalmedizinischen und neonatologischen Notfallmedizin“, so der medizinische Direktor Dr. Michael Binder.

Es sei, betont er, oberstes Anliegen, werdenden Müttern eine selbstbestimmte Geburt zu ermöglichen. „Ärzt*innen für Gynäkologie und Geburtshilfe, Hebammen und Kinderärzt*innen begleiten dabei so sicher wie es die medizinischen Gegebenheiten erfordern durch die Geburt.“

So bieten etwa die Kliniken Ottakring und Donaustadt auch Spontangeburten von Beckenendlagen und Zwillingen an.

Spezialbetreuung von Frauen mit chronischen Erkrankungen

Frauen mit chronischen Erkrankungen haben auch in der Schwangerschaft besondere Bedürfnisse. Für sie bietet der Wiener Gesundheitsverbund in Spezialambulanzen besondere Versorgungsangebote an.

Die Kliniken Landstraße und Hietzing betreiben etwa eine Spezialambulanz für werdende Mütter mit Diabetes. In der Klinik Hietzing gibt es außerdem eine Spezialambulanz für Frauen mit chronisch-rheumatischen Erkrankungen. Hier begleiten Expert*innen aus Rheumatologie und Gynäkologie Frauen vom Kinderwunsch bis ins Wochenbett. Sie betreuen auch die medikamentöse Einstellung, die maßgeblichen Einfluss auf die Gesundheit von Mutter und Kind hat.

Covid-19-Geburten

Im Wiener Gesundheitsverbund wurde in den Pandemiejahren auch die Versorgung von COVID-19-positiven Frauen optimiert. Die Klinik Ottakring war die erste Klinik in Wien, die Geburten unter diesen spezifischen Bedingungen durchführte. 2022 fanden im Wiener Gesundheitsverbund 456 Geburten von Covid-19-positiven Müttern statt.

Links:

Rückfragen & Kontakt:

Elena Reghenzani, BA

Wiener Gesundheitsverbund

Pressesprecherin

Tel.: +43 1 404 09-60 546

Mobil: +43 664 856 6212

elena.reghenzani @ gesundheitsverbund.at

www.gesundheitsverbund.at