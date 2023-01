Innovationen im Zahlungsverkehr: die Sieger:innen des P19 Payment Award 2022

In Europas Payment-Branche gibt es viel Innovation. Das Thema Nachhaltigkeit ist im Zahlungsverkehr aber noch nicht angekommen.

Unser Ziel ist es, Innovationen, die einen positiven Effekt auf unseren Payment-Markt haben, für alle sichtbar zu machen. Die Gewinnerinnen und Gewinner des heutigen Payment Awards leisten echt Großes für die Innovation und die Kollaboration im europäischen Zahlungsverkehr Birgit Kraft-Kinz, P19 Co-Founderin und CEO KRAFTKINZ 1/2

Es freut uns, mit dem P19 Payment Award Personen und Lösungen sichtbar zu machen, die Europas Payment-Landschaft echt weiterbringen Martin Sprengseis, P19 Co-Founder und Managing Partner bei bluesource - mobile solutions gmbh 2/2

Wien (OTS) - Wien, 26.01.2023 – Unter dem Motto „In Search of Excellence“ suchte die Payment-Initiative P19 bereits zum zweiten Mal die besten Projekte und einflussreichsten Personen in Europas Payment-Branche. Diese wurden im Rahmen des P19 Neujahrsevents am 24.01. prämiert. „ Unser Ziel ist es, Innovationen, die einen positiven Effekt auf unseren Payment-Markt haben, für alle sichtbar zu machen. Die Gewinnerinnen und Gewinner des heutigen Payment Awards leisten echt Großes für die Innovation und die Kollaboration im europäischen Zahlungsverkehr “, kommentiert Birgit Kraft-Kinz, P19 Co-Founderin und CEO der Kommunikationsberatung KRAFTKINZ. Präsentiert wurde der Payment Award vom Hagenberger App-Entwickler bluesource – mobile solutions gmbh.

Viel Innovation aus Österreich; Nachholbedarf in der Nachhaltigkeit

Mit den 3 Kategorien „Innovative Lösungen“, „Nachhaltigkeit im Payment“ und „Payment Pioneer des Jahres“ wurde der Fokus des Awards auf Projekte und Personen gelegt, die den Zahlungsverkehr in Europa stärken. Bewertet wurden die Projekte durch eine hochkarätige Jury, die mit Vertreterinnen und Vertretern des Bankensektors, des Handels, von Payment-Dienstleistern und der Regulatorik besetzt war. Bei den Award-Einreichungen gab es einen deutlichen Trend: Bemerkenswerte Innovationen gibt es viele; in der Nachhaltigkeit gibt es jedoch noch viel Potenzial. Von den nominierten Projekten wurden ursprünglich etwas weniger als ein Viertel in der Kategorie „Nachhaltigkeit im Payment“ eingereicht.

Konsument:innen-Nutzen im Fokus: die Gewinner des Payment Awards 2022

Mit ihrer Point-Of-Sale (POS)-App gewann die europäische cloudbasierte Neobank Viva Wallet den ersten Platz in Kategorie #1: Innovative Lösungen, überreicht wurde der Award von bluesource CEO Wolfgang Stockner. Den ersten Platz in Kategorie #2: Nachhaltigkeit im Payment erhielt fiskaly, die cloudbasierte Lösungen rund um den Kassenbeleg umsetzen. Übergeben wurde dieser Award von bluesource COO Roland Sprengseis. Beide Projekte überzeugten mit ihrem Nutzen für Konsument:innen.

In Kategorie #3: Payment Pioneer des Jahres gab es gleich vier Gewinner:innen – sie alle erhielten von der Jury die Höchstpunkteanzahl. Überreicht hat den Award bluesource CMO Angela Tesar an Tanja Konrad (Erste Group), Martin Granig (monkee), Adam Vissing (Ixopay) und Mario Linzbauer (Bluecode). „Es freut uns, mit dem P19 Payment Award Personen und Lösungen sichtbar zu machen, die Europas Payment-Landschaft echt weiterbringen“ , schließt Martin Sprengseis, P19 Co-Founder und Managing Partner bei bluesource, ab.

Die Gewinner:innen des P19 Payment Award:

Kategorie #1: Innovative Lösungen

Gewinner: Viva Wallet

Projekt: Viva Wallet POS-App, die europaweit erste PIN-On-Glass-Lösung

Kategorie #2: Nachhaltigkeit im Payment

Gewinner: fiskaly

Projekt: fiskaly receipt, digitaler Kundenbeleg

Kategorie #3: Payment Pioneer des Jahres

Gewinner:innen: Tanja Konrad (Erste Group), Adam Vissing (Ixopay), Martin Granig (monkee), Mario Linzbauer (Bluecode)

Weitere Informationen zu und Bilder von den Gewinner:innen des P19 Payment Award sowie Eindrücke vom P19 Neujahrsevent gibt es unter www.p19.io/update.

Über P19:

P19 bildet die Plattform für mehr als 900 Payment Pioneers (Stand September 2022). Die Payment Pioneers sind das stark wachsende Netzwerk, welches gemeinsam daran arbeitet, Sichtbarkeit für das Hot-Topic Payment in Europa zu schaffen, um Kollaboration zu fördern. Wir stehen für Austausch und Innovation in einer nachhaltigen europäischen Payment Industrie.

