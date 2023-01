Noch mehr Freude, Geschmack und Genuss in 2023

ISS Österreich mit neu aufgestelltem Food Services-Team

Wien (OTS) - ISS Österreich wird seine Aktivitäten im Bereich Food Services unter der Eigenmarke taste’njoy künftig deutlich intensivieren. Die operative Verantwortung dafür übernahm mit Jänner 2023 Simon Schieferer, der die Marke erfolgreich am heimischen Markt etabliert hat. Ihm zur Seite steht Martijn Op den Camp, der seit Oktober 2022 als neuer Head of Food Products & Performance alle strategischen und prozessorientierten Themen sowie die Sortimentsgestaltung und die digitale Projektsteuerung rund um taste’njoy weiter voran treiben wird. Die breite internationale Erfahrung beider im Food-Bereich sind Garant für das angestrebte nachhaltige Wachstum der Marke.

Um synergetisch noch optimaler aufgestellt zu sein und die ISS-eigene Marke taste'njoy weiter zu stärken, wurden mit Anfang des Jahres alle heimischen Food-Accounts im Segment „Industry & Life Sciences“ vereint. Die Funktion des operativen Key Account Managers Food Services Österreich übernimmt hier Simon Schieferer (44). Als Mann der ersten Stunde hat er taste'njoy seit 2017 erfolgreich aufgebaut. Der gebürtige Tiroler ist ein langjähriger Kenner der internationalen 5-Sterne-Gastronomie und Hotellerie.

„Simon Schieferer steht für unseren hohen Qualitätsanspruch - nicht nur bei den von uns angebotenen Speisen, sondern insbesondere bei unseren individuellen Betriebsrestaurant-Angeboten und -Gesamt-lösungen“, betont ISS Österreich CEO Erich Steinreiber. Ziel sei es, strategisch nachhaltig weiter zu wachsen.

„Die klassische Kantinenverpflegung war gestern – wir bespielen und betreiben Betriebsrestaurants und -bistros auf modernem kulinarischen Niveau.“, ergänzt Schieferer: „Frisch, geschmackvoll und mit Fokus auf österreichische Produkte und saisonale Gerichte begleiten wir Mitarbeitende kulinarisch durch ihren Arbeitsalltag“. Geboten werden kundenindividuelle Lösungen: vom Frühstück über Zwischen- und Automatenverpflegung bis hin zum Mittagsmenü. ISS verfügt zudem über eine hohe Kompetenz bei innovativen Betriebsgastronomieprojekten und entwickelt gemeinsam für und mit Kunden entsprechende Projekte.

Martijn Op den Camp (35), seit Oktober des Vorjahres Head of Food Products & Performance im Bereich „Operational Performance“ zeichnet für die fachliche Unterstützung Schieferers verantwortlich. Mit dem Holländer holte sich ISS einen international erfahrenen Experten, der in den Niederlanden, den USA, China und den Emiraten für gehobene Hotelketten und in der Dienstleistungsbranche sowohl operativ als auch strategisch gearbeitet hat und über umfangreiche Erfahrung im Food- and Beverage-Bereich verfügt.

„Martijn Op den Camp bringt zudem aufgrund seiner breiten Erfahrung in der System- und Verkehrsgastronomie hervorragende strategische Ansätze zum weiteren Markenaufbau mit“, bestätigt Steinreiber: „er ist ein profunder Kenner topaktueller internationaler Gastronomie-Trends, die unsere Marke taste'njoy weiter aufwerten werden.“

In seiner Rolle übernimmt Op den Camp auch die Optimierung und Weiterentwicklung der Prozesse und Abläufe und erläutert: „Wir wollen taste'njoy zu einer beständig starken Marke aufbauen mit dem Ziel einer Standardisierung auf hohem Niveau.“

„Die hohe Expertise und Professionalität von Simon Schieferer und Martijn Op den Camp im Food-Bereich garantieren eine zukunftweisende Markenführung und den erfolgreichen weiteren Ausbau von taste'njoy in Österreich“, so Erich Steinreiber abschließend.



taste’njoy powered by ISS Österreich

Verschrieben dem Ziel „Mehr Freude, Geschmack und Genuss“ steht taste'njoy powered by ISS Österreich seit 2017 für vielfältige Gastronomiekonzepte, maßgeschneidert auf Standorte und Menschen sowie qualitativ hochwertiges und gesundes Essen. Das innovative gastronomische Angebot des heimischen Facility Services Marktführers bietet gehobene Betriebsverpflegung an über 20 Standorten in Österreich. Rund 200 Mitarbeiter:innen haben im vergangenen Jahr in etwa 1,8 Millionen Speisen direkt vor Ort beim Kunden frisch zubereitet. 2022 wurde in einer Kooperation mit Schärf & Sons eine eigene Kaffeemarke entwickelt. Im vergangenen Jahr wurde taste'njoy zudem als bester Caterer des Jahres mit der bedeutendsten Auszeichnung für Gastronomie und Hotellerie, dem "Rolling Pin Award" ausgezeichnet. International gehört ISS zu den fünftgrößten Cateringunternehmen.

ÜBER ISS ÖSTERREICH

ISS Österreich ist der erfolgreiche Marktführer für Facility Services. Rund 7.000 Mitarbeiter:innen betreuen Gebäude und versorgen Menschen und schaffen damit Räume zum Wohlfühlen. Mit 65 Jahren Erfahrung bietet ISS Österreich allen Kunden ein einzigartiges sowie vielfältiges Leistungsportfolio rund um Büro- und Industriegebäude sowie Flughäfen und Gesundheitseinrichtungen: Cleaning (Hygienelösungen), Technical (Gebäudetechnik), Food (Mitarbeiterverpflegung), Security (Sicherheitslösungen) & Support Services (Rezeption und interner Support), Workplace (Arbeitsplatzgestaltung) sowie IFS (integrierte Facility Services). ISS Österreich erwirtschaftete im Jahr 2021 rund 280 Mio. Euro an 13 Standorten. Weltweit ist ISS mit über 345.000 Mitarbeiter:innen in über 30 Ländern vertreten.

Mehr Informationen über ISS Österreich: www.issworld.at





