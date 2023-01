„Fakt oder Fake“-Saisonfinale mit Marlies und Benni Raich, Marcus Wadsak, Marianne Mendt, Dirk Stermann u. v. m. am 27. Jänner in ORF 1

Danach: „Alex Kristan: Jetlag“ und „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Saisonfinale für „Fakt oder Fake“! Clemens Maria Schreiner präsentiert am Freitag, dem 27. Jänner 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 das Beste noch nicht Gesehene dieser Staffel. Über unfassbare Videos und überprüfenswerte „Urban Myths“ rätseln u. a. Marlies und Benni Raich, Marcus Wadsak, Marianne Mendt und Dirk Stermann. Anschließend um 21.10 Uhr begibt sich Alex Kristan mit seinem Kabarettprogramm „Jetlag“ an ferne Reiseziele und sucht Antworten auf die brennendsten Fragen der Urlauber/innen. In „Was gibt es Neues?“ um 22.20 Uhr geht es bei Omar Sarsam, Eva Maria Marold, Severin Groebner, Joachim Brandl und Clemens Maria Schreiner nicht nur um Mozarts Geburtstag, sondern auch um den „Tag des Kazoos“, eines kleinen Blasinstruments.

„Fakt oder Fake“ um 20.15 Uhr

Im Saisonfinale präsentiert Clemens Maria Schreiner noch einmal Unglaubliches aus der Online-Welt. So sind Marlies und Benni Raich sehr skeptisch, was die Sichtung eines Riesenkrokodils angeht, während Tom Walek das durchaus für möglich hält. Marianne Mendt wiederum ist fasziniert von den Aufnahmen eines Riesenmondes, während die gleichen Bilder bei Oliver Baier die Alarmglocken läuten lassen. Während Dirk Stermann und Andreas Vitásek einem jeder Schwerkraft widersprechenden Jo-Jo-Trick Glauben schenken, weil der Ausführende so treuherzig dreinschaut, bleibt Eva Maria Marold da eher reserviert. Und Wetterexperte Marcus Wadsak klärt schließlich Eva Pölzl, Andreas Goldberger und Rainer Pariasek darüber auf, ob die Lockdowns während der Pandemie positive Auswirkungen auf den Klimawandel hatten oder nicht.

„Alex Kristan: Jetlag“ um 21.10 Uhr

Imitationskünstler Alex Kristan widmet sich in seinem Programm „Jetlag“ der vollen Erholung am fernen Reiseziel bzw. den Fragen, die sich Urlaubende stellen: Wer ist der größere Koffer – der auf dem Förderband oder der, der im Flugzeug vor einem gesessen ist? Was tut man, wenn auf der Lieblingsliege am Pool regelmäßig ein fremdes Handtuch liegt? Und wie geht man mit Leckereien am Gratis-Buffet um, wenn man das höchst zulässige Gesamtgewicht der Flip Flops bereits überschritten hat?

„Was gibt es Neues?“ um 22.20 Uhr

Oliver Baier und sein Rateteam stimmen am Kazoo „die kleine Nachtmusik“ an. Schließlich widmet sich „Was gibt es Neues?“ einerseits Mozarts Geburtstag und andererseits dem Tag dieses kleinen Blasinstruments. Omar Sarsam, Eva Maria Marold, Severin Groebner, Joachim Brandl und Clemens Maria Schreiner überbieten einander an Wissen und Pointen. Bei der Promifrage von „Soko Linz“-Darstellerin Miriam Hie laufen alle zur Höchstform auf. Sie will wissen, was es mit dem unscheinbaren Begriff des „Fallstreifens“ auf sich hat.

