Samariterbund Wien bittet um Spenden für Menschen im Winterquartier

Winterschuhe und Jacken sowie warme Kopfbedeckungen für Männer werden dringend benötigt.

Wien (OTS) - Die kalte Jahreszeit ist für obdachlose Menschen besonders hart. Um niemanden in der Kälte stehen zu lassen, betreibt der Samariterbund Wien auch heuer das Notquartier am Winkeläckerweg in Wien-Floridsdorf – eine Einrichtung des bereits 13. Winterpakets der Stadt Wien. Es bietet sichere Schlafplätze und menschliche Wärme für 70 Männer. Organisiert und finanziert wird das Winterpaket vom Fonds Soziales Wien (FSW).

„Gerade im Winter ist das Leben auf der Straße sehr hart und gefährlich, deshalb freut es uns sehr, dass wir in Kooperation mit dem FSW dieses Angebot an obdachlose Menschen richten können“, sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens.

Neben einem Frühstück, einer warmen Mahlzeit zu Mittag und Brot und Aufstrichen am Abend erhalten die Bewohner Hygieneprodukte und dringend benötigte Kleidung. Das Quartier bietet einen 24 Stunden Betrieb und ist über die gesamte Laufzeit des Winterpakets geöffnet.

„Die Plätze in den Notquartieren werden über eine der zuweisenden Stellen, etwa dem „P7“ der Caritas, zugewiesen. Betroffene können sich direkt an das P7 wenden. Dort werden in Kooperation mit dem FSW alle Notquartiersbetten erfasst und an erwachsene, akut wohnungslose Menschen vermittelt – auch in unser Notquartier am Winkeläckerweg“, erklärt David Köck von der Wohnungslosenhilfe des Samariterbund Wiens.

Spenden für mehr Wärme

Derzeit sucht der Samariterbund Wien dringend Sachspenden wie warme Bekleidung für Männer. Diese können bei der Einrichtung - sowohl beim Empfang als auch in der Spendenbox direkt vor der Eingangstür beim Winkeläckerweg 6 – abgegeben werden.

Dringend benötigte Sachspenden:

Winterschuhe für Herren Größe 41 - 44

Winterjacken für Herren

Kopfbedeckungen

Handschuhe





Kontakt und Abgabestelle für Spenden:

Winterquartier Winkeläckerweg

Winkeläckerweg 6, 1210 Wien

Mobil: +43 664 629 1760

w21 @ samariterwien.at

Spendenkonto:

Arbeiter Samariterbund Wien Wohnen und Soziale Dienstleistungen GmbH

IBAN AT43 2011 1890 8900 2400

BIC GIBAATWWXXX

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Mag. Georg Widerin

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Hollergasse 2-6, 1150 Wien

+43 (0)664 78258288

georg.widerin @ samariterbund.net

www.samariterbund.net