Österreichisch-deutsches Wettraten bei Kai Pflaume in „Wer weiß denn sowas XXL“ am 28. Jänner in ORF 1

Hans Sigl und Aylin Tezel, Bernhard Paul und Lili Paul-Roncalli sowie Klaus Eberhartinger und Jan Delay spielen für den guten Zweck

Wien (OTS) - Moderator Kai Pflaume lädt in der ORF/ARD-Show „Wer weiß denn sowas XXL“ am Samstag, dem 28. Jänner 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 erneut zum spannenden Länderduell ein. Er begrüßt sechs prominente Spieler/innen: „Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl tritt gegen seine deutsche Schauspiel-Kollegin Aylin Tezel an. „Circus Roncalli“-Direktor Bernhard Paul stellt sich seiner in Deutschland geborenen Tochter Lili Paul-Roncalli. Außerdem treffen die beiden Kultmusiker Klaus Eberhartinger und Jan Delay aufeinander. Sie alle treten in den österreichisch-deutschen Duellen zum Wettraten an. Die jeweiligen Gewinner/innen dieser drei Runden spielen dann im Finale um 50.000 Euro für den guten Zweck. Unterstützt werden sie dabei von den beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton.

Die österreichisch-deutschen Duelle im Überblick:

Schauspieler Hans Sigl ist gebürtiger Steirer. Er ist seit 2008 Hauptdarsteller der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ und moderierte zum Jahreswechsel gemeinsam mit Francine Jordi „Die große Silvester Show 2022“. In der Vorrunde spielt Sigl gegen die deutsche Schauspielerin Aylin Tezel, die von 2012 bis 2020 zum Ermittlerteam des Dortmunder „Tatorts“ zählte.

Bernhard Paul ist Zirkusdirektor und Gründer des „Circus Roncalli“. Der Wiener macht die Raterunde zur Familienangelegenheit – denn er spielt gegen seine jüngste und in München geborene Tochter Lili Paul-Roncalli. Sie trainiert bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr mit den Zirkusartisten und ist seit 2014 in verschiedenen Roncalli-Produktionen zu sehen. 2020 gewann sie die deutsche Ausgabe von „Let's Dance“.

EAV-Sänger Klaus Eberhartinger erlangte in der Hochzeit des Austropop mit Hits wie „Märchenprinz“, „Küss’ die Hand schöne Frau“ oder „Fata Morgana“ Kultstatus. Der Oberösterreicher trifft auf den nicht weniger kultigen deutschen Musiker Jan Delay. Er war Mitglied der Hip-Hop-Band Beginner, ehemals Absolute Beginner, und ist jetzt als Solokünstler erfolgreich.

