Die Markenartikelkampagne 2023: Eine Marke. Ein Wort.

Covid, Ukraine, Klima, und Inflation stellen uns alle vor neue Herausforderlungen. Da ist es besonders wichtig, dass die Markenartikelkampagne eine optimistische Perspektive zeigt. Andreas Kutil, Präsident des MAV 1/4

Unsere Brauerei in Göss arbeitet schon seit Jahren hundertprozentig klimaneutral. Damit produzieren wir in vollkommenem Einklang mit unserem Bier, das ja ein reines Naturprodukt ist. Klaus Schörghofer, Brau Union 2/4

Markenartikel sind ein wichtiger Treiber für nachhaltiges Leben in unserem Land und übernehmen damit auch große gesellschaftliche Verantwortung für die Zukunft. Günter Thumser, Geschäftsführer des MAVE 3/4

Frisch und klar inszeniert, setzt die neue Kampagne 2023 wieder ein starkes Signal der Marken. Innovation und Nachhaltigkeit sind für Marken wichtige und differenzierende Aspekte beim Kaufentscheid. Marken können hier klar punkten. Jürgen Vanicek, Geschäftsführung DMB. 4/4

Wien (OTS) - Eine Marke. Ein Wort.: ein einziges Wort genügt um auszudrücken, wofür eine starke Marke steht. Das ist das Prinzip der Gemeinschaftskampagne 2023 des Verbandes der Österreichischen Markenartikelindustrie. In dem von Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. auf den Punkt gebrachten Konzept entwickelt jedes Produkt aus sich selbst heraus den zentralen Wert der Marke. Bei Bona ist es z. B. die feine Qualität, bei Milka die Zartheit, bei Gösser die Natur, bei Manner das Glück, usw.

„ Covid, Ukraine, Klima, und Inflation stellen uns alle vor neue Herausforderlungen. Da ist es besonders wichtig, dass die Markenartikelkampagne eine optimistische Perspektive zeigt. “ so Andreas Kutil, der neue Präsident des Verbandes.

Auf Plakaten, Citylights, im Fernsehen und Zeitschriften, sowie online dokumentiert eine landesweite, öffentliche Galerie der Marken im Februar das breite Leistungsspektrum der Mitglieder des Verbandes. Damit setzen in der bereits 27sten Gemeinschaftskampagne in ununterbrochener Reihenfolge diesmal 28 Marken ein starkes Signal für Kontinuität und Stabilität.

Nachhaltigkeit durch Fortschritt

Um der Klimaproblematik wirksam zu begegnen, genügt es nicht zu alten Methoden zurückzukehren. Es ist vielmehr innovatives Denken und Handeln gefordert. Dafür bieten die Unternehmen des Markenartikelverbandes eindrucksvolle Beispiele.

Klaus Schörghofer, Brau Union: „ Unsere Brauerei in Göss arbeitet schon seit Jahren hundertprozentig klimaneutral. Damit produzieren wir in vollkommenem Einklang mit unserem Bier, das ja ein reines Naturprodukt ist. “

Sinngemäß leisten eine ganze Reihe weiterer Unternehmen ihren Beitrag zu Innovation und Nachhaltigkeit. So hat Vöslauer schon seit Jahren Kunststoff-Pfandflaschen in das Mehrwegsystem des Handels integriert und Bergland Milch bietet nicht nur Milch und jetzt auch Joghurt in der Mehrweg-Glasflasche, sondern hat bereits mehr als ein halbes Jahr bevor die Verordnung in Kraft tritt, den neuen von der Tetrapackung untrennbaren Verschluss auf den Markt gebracht.

In ihrem Bemühen um das Vertrauen der Konsument:innen sind Markenartikelunternehmen immer wieder Vorreiter im Bereich der Nachhaltigkeit und erfüllen damit auch eine wesentliche Forderung ihrer Kunden. Denn diese erwarten, dass die Marken ihre Kapazität auch nutzen, um die Welt zum Besseren zu verändern (brand trust 2020).

Dazu der Geschäftsführer des Markenartikelverbandes, Günter Thumser:„ Markenartikel sind ein wichtiger Treiber für nachhaltiges Leben in unserem Land und übernehmen damit auch große gesellschaftliche Verantwortung für die Zukunft. “ Jürgen Vanicek (Geschäftsführung DMB.) ergänzt: „ Frisch und klar inszeniert, setzt die neue Kampagne 2023 wieder ein starkes Signal der Marken. Innovation und Nachhaltigkeit sind für Marken wichtige und differenzierende Aspekte beim Kaufentscheid. Marken können hier klar punkten. “

