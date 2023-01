Weinbau als Ausbildung mit Zukunft

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 4. Februar 2023, um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Vom Winterschnitt im Weingarten bis zum eigenen Wein in der Flasche: Schülerinnen und Schüler lernen in der Weinbauschule Krems in Niederösterreich mit starkem Praxisbezug alles Wesentliche über den Wein- und Obstbau. Nach vier Jahren sind sie gesuchte und begehrte Fachleute in der Branche: „Land und Leute“ hat vier Schülerinnen und Schüler in der Weinbauschule Krems einen Tag lang begleitet und mehr über die Chancen der Ausbildung im Hinblick auf Betriebsübernahmen und den Arbeitsmarkt erfahren.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 4. Februar:

*Trend zur nachhaltigen Milchverpackung

Wie ein Schritt zurück ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit werden kann, zeigt sich in der Milchwirtschaft. Der Trend geht zurück zur Milchflasche aus Glas – „Land und Leute“ hat sich das in einer Molkerei in der Steiermark angeschaut.

*Zitronenernte im Schnee

Im Jänner ist Haupterntezeit im Bio-Zitrusgarten von Michael Ceron in Faak am See in Kärnten. Über 280 Arten von Zitrusgewächsen aus aller Welt umgeben von Schnee - nicht nur zu bestaunen, sondern auch zu verkosten.

*Spannende Skigeschichte

Das Salzburger Landes-Skimuseum in Werfenweng zeigt die Ski- und Alpinkultur mit wertvollen Exponaten der Weltskigeschichte. Von den Anfängen des „weißen Sports“ vor rund 5000 Jahren bis hin zu den neuesten technischen Entwicklungen.

*Teppichweben als Kulturgut

In der Weststeiermark besucht „Land und Leute“ eine der wenigen Teppich-Webereien im Land, wo vom Fleckerl- bis zum Schafwollteppich, von modernem bis zu traditionellem Design eine große Vielfalt entsteht. Auch in Kursen wird das alte Wissen weitergegeben.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

