Bis zu 541.000 sahen Schnabl/Settele-Interview „Der Präsident – 20 Fragen an Alexander Van der Bellen“ in ORF 2

Wien (OTS) - Großes Publikumsinteresse für „Der Präsident – 20 Fragen an Alexander Van der Bellen“: Bis zu 541.000 Seherinnen und Seher waren gestern, am Mittwoch, dem 25. Jänner 2023, um 22.25 Uhr in ORF 2 beim von Susanne Schnabl und Hanno Settele geführten Interview mit dem Bundespräsidenten dabei. Durchschnittlich verfolgten das Gespräch anlässlich der Angelobung zu Van der Bellens zweiter Amtszeit im mobilen Studio in der Hofburg 458.000 bei 27 Prozent Marktanteil bzw. 22 Prozent in der Zielgruppe 12–49.

