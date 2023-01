Bis zu 1,3 Millionen sahen ersten Nightrace-Riesenslalom im ORF

Insgesamt 3 Millionen beim Schladming-Doppel

Wien (OTS) - Es war eine Premiere und sie hat die Skifans begeistert:

Bis zu 1,284 Millionen waren gestern, am 25. Jänner 2023, beim zweiten Durchgang des ersten „Nightrace“-Riesenslaloms via ORF 1 live dabei, im Schnitt waren es 1,027 Millionen bei 34 Prozent Marktanteil (34 bzw. 46 Prozent in den jungen Zielgruppen). Durchgang eins um 17.45 Uhr sahen bis zu 846.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 38 Prozent Marktanteil (39 bzw. 54 Prozent bei den Jungen). Insgesamt (weitester Seherkreis) ließen sich 2,992 Millionen, das sind 40 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, das Schladming-Doppel im ORF nicht entgehen.

Die Video-Streamings von den beiden Schladminger Nightraces auf der ORF-TVthek, im sport.ORF.at-Newsroom und im ORF-Ski-alpin-Special wurden ebenfalls stark genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF vom Slalom am Dienstag und Riesenslalom am Mittwoch in Österreich bisher insgesamt 386.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 1,1 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 12,3 Millionen Minuten. Stärkster Live-Stream war der zweite Durchgang des Slaloms am Dienstag mit einer Durchschnittsreichweite von 52.000.

