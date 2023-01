Neue Reisepotenzial-Studie der Österreich Werbung für 2023: Trotz herausforderndem Umfeld ist die Reiselust stabil

Die neue Studie der Österreich Werbung zu den Reiseabsichten in Österreich, Deutschland und den Niederlanden im Winter und der kommenden Sommersaison zeigt anhaltend hohe Reiselust.

Wien (OTS) - Die Reiselust der Österreicher*innen, Deutschen und Niederländer*innen ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Menschen arrangieren sich aber mit dem wirtschaftlichen Umfeld. So viel steht fest: Reisen ist ein Grundbedürfnis. Zu diesem durchaus optimistischen Ausblick kommt eine Ad-hoc-Befragung, die die Österreich Werbung Anfang Dezember 2022 in den wichtigsten Märkten Österreich, Deutschland und den Niederlanden durchgeführt hat.

Reisen als ein zentrales Konsumbedürfnis

Die Zukunftsaussichten für den Tourismus wurden in den letzten drei Jahren intensiv diskutiert. Corona-Pandemie, Klimawandel und die weltpolitischen Verwerfungen mit den erkennbaren negativen wirtschaftlichen Folgen haben den Tourismus weltweit vor große Herausforderungen gestellt.

„Für die Menschen ist Reisen ein zentrales Bedürfnis, auch in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Aus unserer aktuellen Befragung wissen wir, dass Urlaubsreisen zu den Top-Konsumprioritäten der Menschen gehören. In allen drei befragten Ländern gehören sie zu den fünf wichtigsten Ausgaben. Die Top-Nennungen waren dabei immer Lebensmittel und Gesundheit. Urlaubsreisen liegen überall vor Ausgaben für Autos oder Kleidung“, sagt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

„Österreich-Potenzial“ auf gleichbleibendem Niveau – Österreich im Inland klar Nummer 1

Der Anteil derjenigen, die in den kommenden Monaten nach Österreich verreisen möchten, ist im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Studien aus September und April stabil geblieben. „Es freut uns sehr, dass sich Österreich auch heuer wieder großer Beliebtheit in unseren wichtigsten Märkten erfreut und das trotz der inzwischen beinahe wieder weltweiten Möglichkeit zu Reisen“, fasst Weddig die Zahlen zum Österreich-Potenzial zusammen.

„Im Inland ist Österreich nach wie vor klar die Nummer 1. Im Winter geben 51 Prozent an, ihren Urlaub höchstwahrscheinlich in Österreich zu verbringen, für den Sommer sind es 37 Prozent. Was uns besonders freut, ist die Perspektive aus Deutschland: Für den Sommer gaben 11 Prozent (+5 Prozentpunkte zur Studie aus dem Frühjahr 2022) an, nach Österreich reisen zu wollen. Nach dem hervorragenden Sommer 2022 bestätigen diese Werte die Arbeit der gesamten Branche“, so Weddig weiter.

Rund 24 Prozent der Niederländer*innen gaben bei der Befragung an, für den Sommer noch unentschlossen zu sein, was ihr Reiseziel anbelangt. „Dieser hohe Wert an Unentschlossenen ist eine Chance für den Tourismusstandort Österreich. Gemeinsam mit unseren Partnern können wir die Niederländerinnen und Niederländer mit unserer kommenden Sommerkampagne in einer authentischen und humorvollen Art von einem Sommerurlaub in Österreich überzeugen“, zeigt sich Weddig entschlossen.

Zeit, Lust und Geld für Reisen stabil bis steigend, Trend zu kurzfristigen Buchungen hält an

„In unserer Winterpotenzial-Studie, die wir im Oktober 2022 präsentiert haben, konnten wir beinahe über alle zehn befragten Märkte hinweg bei Zeit und Lust fürs Reisen ein gleichbleibendes Niveau im Vergleich zur Vorjahresbefragung erkennen. Beim Geld gab es überall auf Grund der unsicheren wirtschaftlichen Situation einen Einbruch der Werte. Aus der aktuellen Befragung für 2023 sehen wir nun, dass sich die Werte stabilisiert bzw. sogar leicht verbessert haben. Vor allem im Zusammenhang mit dem verfügbaren Geld gab es in allen drei Märkten eine Steigerung“, freut sich Weddig.

Trotz der sich stabilisierenden Nachfragesituation im letzten Jahr und der aktuell guten Buchungslage in ganz Österreich zeigt sich, dass mehr Menschen als in den Vorjahresbefragungen ihre Urlaubsplanung für die kommenden Monate noch nicht konkretisiert haben. „Dies kann mit dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld zu tun haben oder auch mit dem großen zeitlichen Abstand zur Reisezeit im Sommer. Wir haben im letzten Jahr schon einen Trend zu kurzfristigeren Buchungen gesehen. Dieser Trend hält an. Daher sind die Werte der Dezember-Befragung nicht überraschend“, gibt Weddig zu bedenken.

Preissteigerungen Zögerungsgrund Nummer 1, Ausweichen in die Nebensaison als wichtigste Anpassungsstrategie

Über alle drei Märkte hinweg sind es hauptsächlich die steigenden Preise und die persönliche finanzielle Situation, die als maßgebliche Zögerungsgründe bei der kommenden Reisebuchung genannt werden. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg spielen in diesem Zusammenhang nur noch eine untergeordnete Rolle.

Inflation und Preissteigerungen führen dazu, dass die Menschen genauer darauf achten, wann und wie sie verreisen. „Wir sehen, dass das Bedürfnis nach Reisen bleibt. Die Menschen suchen nach Wegen, wie sie in der aktuellen Situation das Bedürfnis befriedigen können. Die Menschen buchen vermehrt in der günstigeren Nebensaison, wählen eine preisgünstigere Unterkunft und treffen die Entscheidung für die Wahl des Urlaubsortes bewusster“, so Weddig weiter.

Akzeptanz für einige Service-Einschränkungen

Die gestiegenen Kosten für Energie, Lebensmittel und Dienstleistungen im Allgemeinen führen auch bei den Tourismusbetrieben zu Anpassungsstrategien. „Wir haben uns explizit angeschaut, welche Anpassungen im Service-Bereich für die potenziellen Gäste akzeptabel sind. Dies soll auch den Betrieben als Entscheidungsgrundlage für ihre Produktgestaltung dienen“, sagt Weddig. So ist etwa ein zeitlich eingeschränkter Restaurantbetrieb, eine Erhöhung des Zimmerpreises um 10 Prozent oder eine Beschränkung der Öffnung des Wellnessbereichs auf zwei Stunden am Abend für die Mehrheit der Befragten akzeptabel bzw. gerade noch akzeptabel. Eine Erhöhung des Zimmerpreises um 20 Prozent bzw. eine vollständige Schließung des Wellnessbereichs wird hingegen nur von einem kleinen Teil der Befragten akzeptiert.

Hier präsentiert Oliver Csendes, CDIO der Österreich Werbung, die wesentlichen Erkenntnisse der Studie im Video.

Zur Studie

Die Befragung zur Studie „Reiseabsichten 2023“ wurde von 3. bis 10. Dezember 2022 durch die Österreich Werbung online unter Personen von 18 bis 75 Jahren durchgeführt. Befragt wurde in Österreich (1.194 Personen), Deutschland (1.009 Personen) und Niederlande (1.134 Personen).

Die Österreich Werbung als Auftraggeber stellt dem heimischen Tourismus die Studie kostenlos zur Verfügung. Österreichische Touristikerinnen und Touristiker können die Studie „Reiseabsichten 2023“ hier anfordern.

Hinweis: Durch die unterschiedlichen Befragungszeiträume (April 2022 für die Sommerpotenziale und September 2022 für die Winterpotenziale) ist eine unmittelbare Vergleichbarkeit mit den Werten aus der „Reiseabsichten 2023“-Studie nicht vollständig möglich. Eine Tendenz lässt sich aber durchaus ablesen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Patricia Strampfer

Head of Corporate Communication

Unternehmenssprecherin

Tel.: +43 1 58866-428

patricia.strampfer @ austria.info

www.austriatourism.com/newsroom



Thomas Kreidl, MA MSc

Stellvertretender Pressesprecher

Tel.: +43 1 58866-277

thomas.kreidl @ austria.info

www.austriatourism.com/newsroom