Neue LED-Technologie für den öffentlichen Raum des Gewerbegebiets Schüttau

LR Danninger: 77 Lichtpunkte werden auf LED-Lampenköpfe und Leuchtmittel umgerüstet

St. Pölten (OTS) - Im Rahmen des ecoplus Aktionsprogramms zur klimafitten Standortentwicklung und Betriebsgebietserneuerung soll eine Verbesserung der Infrastruktur bestehender Betriebsgebiete hin zu ressourcenschonenden Formen unterstützt werden. Im Gewerbegebiet Schüttau in Klosterneuburg wird nun die Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie umgestellt. „Mit der Attraktivierung des Gewerbegebiets Schüttau werden weitere Maßnahmen für einen modernen und hochwertigen Standort in der Region geschaffen“, so Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

Das Gewerbegebiet Schüttau, im Süden der Stadtgemeinde Klosterneuburg und direkt an der Wiener Stadtgrenze gelegen, ist ein über die letzten fünf Jahrzehnte gewachsenes, nahezu vollständig bebautes und genutztes Betriebsgebiet. Um es nach den neuesten Kriterien weiterzuentwickeln, wurden nun Maßnahmen ausgearbeitet, die einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Betriebsgebietserneuerung leisten sollen. „Der Erneuerung von bestehenden Betriebsgebieten unter Berücksichtigung von ökologischen Aspekten kommt eine wesentliche Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich zu. So werden diese Standorte zukunftsfit gemacht – davon profitiert die gesamte Region“, meint Danninger.

„Um konstant erfolgreich zu sein, wollen wir gemeinsam mit dem Land Niederösterreich und ecoplus das Potenzial des Gewerbegebietes Schüttau voll entfalten“, erläutert auch Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager. Zu den Zielen des vorliegenden Innovationsplans Gewerbegebiet Schüttau zählt die Reduktion des Energieverbrauchs durch die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung. Dies soll sowohl die Kosten auf Gemeindeseite als auch den Ausstoß an Kohlendioxid senken. Die energiesparende Maßnahme betrifft das gesamte Projektgebiet im öffentlichen Straßenraum. Insgesamt werden 77 Lichtpunkte auf LED-Lampenköpfe und Leuchtmittel umgerüstet.

Begleitet wird die Attraktivierung des Gewerbegebiets Schüttau in Klosterneuburg vom ecoplus Investorenservice und von der Regionalförderung. „Die Regionalförderung, die ecoplus für das Land Niederösterreich umsetzt, ist für die Gemeinden, Regionen und Projektträger ein starker Partner – so auch für die Stadtgemeinde Klosterneuburg. Niederösterreich ist Vorreiter im Bereich der ökologischen Betriebsgebietserneuerung. Am Beispiel des Gewerbegebiets Schüttau zeigt sich, wie bestehende Flächen optimiert werden können“, betont ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Weitere Informationen: Markus Steinmaßl, ecoplus, Telefon +43 2742 9000-19619, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at, oder Andreas Csar, Büro LR Jochen Danninger, +43 2742 9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse