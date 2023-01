In Baden starten wieder die kulturhistorischen Spaziergänge

Auftakt mit einer Kirchenführung durch St. Stephan am 27. Jänner

St. Pölten (OTS/NLK) - In Baden stehen auch 2023 wieder kulturhistorische Spaziergänge auf dem Programm, in denen man in eineinhalb bis zwei Stunden in Begleitung von Dr. Christine Triebnig-Löffler viel Wissenswertes über Baden erfährt. Den Auftakt macht morgen, Freitag, 27. Jänner, eine Kirchenführung in St. Stephan. Weitere Termine gibt es am 3. Februar in der Frauenkirche und am 3. März wieder in St. Stephan. Beginn ist jeweils um 15 Uhr; Treffpunkt ist vor der Pfarrkirche St. Stephan bzw. der Frauenkirche.

Weiter geht es am 5. März mit „Verewigt in Bronze und Stein: Die Denkmäler Badens erzählen“ mit Start um 14 Uhr am Theaterplatz bzw. am 10. März mit „Mozart in Baaden! Auf den Spuren des Genies“ mit Beginn um 15 Uhr beim Rathaus; den Abschluss bildet dabei eine Orgelbesichtigung in St. Stephan mit Christian Wiesmann. Bereits am 11. März folgt „Architektur im Spiegel der Zeiten: Baujuwelen in Badens Innenstadt“. Ab 10 Uhr führt die Route dabei vom Haus der Kunst durch die nordöstlichen Teile der Stadt bis zum Hotel At the Park.

„Ich kannte ihn am besten! Mit Beethovens Sekretär unterwegs in Baden“ heißt es am 24. März, wobei Dr. Christine Triebnig-Löffler bei dieser Eventführung von Wolfgang Horak unterstützt wird. Treffpunkt ist um 15 Uhr bei der Volksbank, der Abschluss erfolgt im Beethovenhaus. „Jüdisches Leben in Baden“ steht dann am 25. März im Mittelpunkt, die Tour beginnt um 15 Uhr beim Mahnmal am Josefsplatz.

Nähere Informationen, erforderliche Voranmeldungen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

