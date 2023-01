JP Immobilien: JP Anleihe I zurückbezahlt

Erste grundbücherlich gesicherte Immobilienanleihe findet erfolgreichen Abschluss

Wien (OTS) - Die JP Immobilien Invest I GmbH hat vor zehn Jahren erfolgreich die erste grundbücherlich besicherte Immobilienanleihe begeben. Mit Laufzeitende 21.12.2022 wurde die Anleihe zur Gänze rückgeführt. JP Immobilien hat damit auf eindrucksvolle Weise ihre Expertise am Kapitalmarkt unter Beweis gestellt.

Mit dem Abschluss der ersten grundbücherlich besicherten Immobilienanleihe hat JP Immobilien einen weiteren erfolgreichen Schritt in der nunmehr bald 30jährigen Unternehmensgeschichte gesetzt. Am Anfang stand eine steirisch-persische Freundschaft zwischen den heutigen geschäftsführenden Gesellschaftern Daniel Jelitzka und Reza Akhavan. Die beiden Gründer von JP Immobilien haben seither das Unternehmen zu einem aktiven und unabhängigen Marktteilnehmer gestaltet. Heute steht ihren Kunden langjährige Erfahrung, Kompetenz und Expertise der Gesellschafter und ihres Teams zur Verfügung.

„ Wir haben mit der JP Anleihe I, der ersten grundbücherlich gesicherten Anleihe dieser Art in Österreich gezeigt, dass wir für Investoren ein ebenso kreativer wie verlässlicher Partner sind “, so Daniel Jelitzka.

„ Für uns stehen immer die Bedürfnisse der Menschen im Vordergrund. So gelingt es uns, optimale Lösungen in allen Bereichen des Wohnens zu finden, ebenso wie kreative und werthaltige Produkte im Anleihen-Segment zu entwickeln “, so Reza Akhavan.

Das Portfolio für die nun ausgelaufene Anleihe bestand aus sieben klassischen Wiener Zinshäusern mit einer Gesamtfläche von rund 26.000 Quadratmeter in besten Lagen Wiens. Die Häuser Gentzgasse 115-117, Klammergasse 3, Linke Wienzeile 64, Nelkengasse 2, Burggasse 28-32, Albertgasse 4 und Müllnergasse 5-7 wurden in den zehn Jahren der Laufzeit der Anleihe aktiv bewirtschaftet und saniert. Ein besonderes Prunkstück aus der Reihe dieser hervorragenden Immobilien ist der prächtige Altbau in der Gentzgasse im 18. Bezirk mit rund 5.400 Quadratmeter.

Über JP Immobilien

Die JP Immobilien Gruppe ist in vier Kerngeschäften beheimatet – Vermarktung mit jährlich rund 600 Objekten, Investment mit Schwerpunkt Zinshäuser mit derzeit rund 120 Zinshäuser im Eigentum, Bauträger wo derzeit rund 200.000 m2 entwickelt und jährlich rund 300 Wohnungen errichtet werden und Hospitality mit einem derzeitigen Bestand von 16 Hotels mit rund 4.255 Zimmern.

JP Immobilien engagiert sich im Kulturbereich als Sponsor des Burgtheaters und in der Förderung von Design, Architektur und zeitgenössischer Kunst.

