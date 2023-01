600. „Bewusst gesund“-Ausgabe: Hallux rigidus – schmerzfrei durch Knorpelersatz

Am 28. Jänner um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert am Samstag, dem 28. Jänner 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 die 600. Ausgabe des ORF-Gesundheitsmagazins „Bewusst gesund“. 2022 verfolgten die Sendung jeden Samstagnachmittag durchschnittlich 284.000 Interessierte bei einem Marktanteil von 22 Prozent, Bestwerte einzelner Ausgaben erzielten bis zu 422.000 Reichweite bzw. bis zu 31 Prozent Marktanteil. Insgesamt erreichte „Bewusst gesund“ im Vorjahr 2,974 Millionen Zuseher/innen, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 39 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Kommenden Samstag stehen folgende Beiträge auf dem Programm:

Vorzeitiger Wechsel nach Covid-Infektion

Während die Corona-Pandemie zumindest in Europa langsam eine Art schleichendes Ende findet, werden viele Menschen mit den Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung auch noch in Zukunft Probleme haben – Stichwort: Long Covid. Die Palette der Symptome und Beschwerden wird immer größer und davon sind Frauen meist mehr betroffen als Männer. So zeigt sich zum Beispiel, dass es nach einer Covid-Infektion zu Veränderungen in den Eierstöcken kommen kann und Frauen dadurch vorzeitig in die Wechseljahre kommen, zumindest was ihre Fruchtbarkeit angeht. Gestaltung: Christian Kugler

Gicht-Anfälle nach den Feiertagen

Gicht ist eine schmerzhafte entzündliche Rheumaerkrankung, die durch zu hohe Konzentrationen von Harnsäure im Blut entsteht. Fettreiche Mahlzeiten mit reichlich Fleisch und alkoholischen Getränken sind ein häufiger Auslöser. Nicht verwunderlich, dass sich Gichtanfälle besonders nach Feiertagen häufen. Der erste akute Anfall tritt völlig unerwartet auf, zumeist nachts oder in den frühen Morgenstunden. Typische Symptome sind heftige Gelenksschmerzattacken und warme Gelenke. Normalerweise klingt die Entzündung innerhalb von ein bis zwei Wochen ab. Neben einer Ernährungsumstellung kann auch eine medikamentöse Therapie notwendig sein.

Hallux rigidus – schmerzfrei durch Knorpelersatz

Die Füße sind großen Belastungen ausgesetzt, schließlich müssen sie das gesamte Körpergewicht tragen. Da kann es zu Überbeanspruchungen und auch zu Abnützungserscheinungen wie einer Arthrose der Großzehe, einem Hallux rigidus, kommen. Diese Degeneration des Großzehengelenks ist meist schmerzhaft und führt zwangsläufig zu Bewegungseinschränkungen. Bisher wurde die Funktionsstörung des haselnussgroßen Gelenks mit einer Versteifungsoperation versorgt. Dabei wurde die Zehe fixiert und blieb nach dem Eingriff fast unbeweglich. Durch eine neue Operationsmethode mit einem Kunststoffknorpel soll es künftig möglich sein, die Beweglichkeit der Zehe zu bewahren und trotzdem schmerzfrei gehen zu können. Gestaltung: Vroni Brix

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Antibiotika

Ob bei Blasenentzündung, Lungenentzündung oder nach Operationen – häufig kommen Antibiotika zum Einsatz. Antibiotika werden meist über einen bestimmten Zeitraum verschrieben. Warum das so ist und was bei der Therapie zu beachten ist, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Achtsam leben – Nadja Maleh zeigt es vor

Im Alltag hetzen wir oft von einem zum nächsten Termin und schenken dem Hier und Jetzt kaum Aufmerksamkeit. Das führt zu Stress und ist langfristig gesehen ungesund. Es ist daher nicht überraschend, dass sich immer mehr Menschen dem Thema Achtsamkeit verschreiben – so auch Kabarettistin Nadja Maleh. Sie hat eine Ausbildung zur Achtsamkeitstrainerin gemacht und zeigt, wie mit gezielten Übungen Stress abgebaut und so zu einem gesünderen Lebensstil beigetragen werden kann. Gestaltung: Vroni Brix

