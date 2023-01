Universitätsklinikum St. Pölten: Neue Leitung des Klinischen Instituts für Hygiene und Mikrobiologie

LH-Stv. Pernkopf: „Mit Dr. Barbara Ströbele übernimmt eine kompetente und engagierte Mitarbeiterin Führungsverantwortung“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Dr. Ströbele hat sich bereits in der Vergangenheit als kompetente und äußerst engagierte Mitarbeiterin bewiesen, weshalb ich mich sehr freue, dass sie nun die Leitung des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie übernommen hat und ihre Erfahrungen als Führungskraft einbringt. Das Institut für Hygiene und Mikrobiologie ist die einzige derartige Einrichtung im Bundesland Niederösterreich und ist von großer Bedeutung für die niederösterreichische Spitalslandschaft“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Barbara Ströbele absolvierte nach ihrem Medizinstudium an der Universität Wien die Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin im Krankhaus der Barmherzigen Brüder Wien und im Krankenhaus Hietzing. Aus dieser Zeit verfügt sie über umfassende klinische Erfahrung. Anschließend erwarb sie im Rahmen der Facharztausbildung am Institut für Umweltmedizin der Stadt Wien eine umfangreiche Expertise im Bereich der Tuberkulosediagnostik und der Umwelthygiene. Seit dem Jahr 2007 ist Dr. Ströbele am Klinischen Institut für Hygiene und Mikrobiologie am Universitätsklinikum St. Pölten beschäftigt, seit 2017 in der Funktion als 1. Oberärztin. Vor ihrer Bestellung zur Institutsleiterin hatte sie bereits mehrere Monate die interimistische Leitungsfunktion inne.

Barbara Ströbele verfügt über profundes Fachwissen in mikrobiologischer Diagnostik, antimikrobieller Therapie sowie Prävention von Infektionskrankheiten. „Unser Institut zeichnet sich durch eine große fachliche Spezialisierung in diesen drei Bereichen aus. Das Setting im Universitätsklinikum St. Pölten bewirkt eine besondere Nähe zu unseren Patientinnen und Patienten. Zusätzlich engagieren wir uns im Rahmen der Karl Landsteiner Privatuniversität für Lehre und Forschung“, erklärt die neue Leiterin.

Ströbele wird zudem einen Schwerpunkt auf den weiteren Ausbau der mikrobiologischen Diagnostikmöglichkeiten setzen. Dadurch soll Patientinnen und Patienten künftig noch rascher als bisher die richtige antimikrobielle Therapie angeboten werden. Im Bereich der Krankenhaushygiene plant sie bewusstseinsbildende Aktivitäten und qualitätssichernde Maßnahmen zur Infektionsprävention.

Weitere Informationen: DI (FH) Thomas Wallner MA, Öffentlichkeitsarbeit Universitätsklinikum St. Pölten, Tel.: +43 (0) 2742 9004 10030, E-Mail: presse @ stpoelten.lknoe.at

