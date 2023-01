Schluss mit Tierversuchen - 1,2 Millionen Unterschriften bestätigt

Tierschutz Austria und weitere NGOs setzten mit rekordverdächtigter Bürgerinitiative ein deutliches Zeichen für ein endgültiges Ende der qualvollen Versuche an Tieren

Vösendorf (OTS) - Mit über 1,2 Millionen bestätigten Unterschriften setzten die EU-BürgerInnen vergangenes Jahr ein deutliches Zeichen für ein endgültiges Ende der qualvollen Versuche an Tieren für kosmetische und chemische Inhaltsstoffe. Die Europäische Kommission muss sich nun mit den VertreterInnen der Organisationen zusammensetzten und auf die Bedenken der Bürger eingehen. Die Forderung: ein konkreter Ausstiegsplan aus allen Tierversuchen in der EU.

„Noch immer müssen jedes Jahr über 10 Millionen Tiere, darunter Kaninchen, Katzen, Hunde, Mäuse, Affen und viele mehr, in europäischen Tierversuchslaboren leiden und sterben. Die BürgerInnen, die ganz klar ihre Stimme für ein Europa ohne Tierversuche abgegeben haben, geben der EU-Kommission einen klaren Auftrag. Aber auch die österreichische Regierung muss sich dem Thema stellen und Lösungen präsentieren. Es ist höchste Zeit, dass wir uns weiterentwickeln – weg von veralteten, tierquälerischen Methoden und hin zu einer modernen Forschung,“ appelliert MMag. Dr.in Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria).

Zu den drei großen Forderungen zählen die konsequente Umsetzung des EU-Verbots von Tierversuchen für kosmetische Inhaltsstoffe, einen vollständigen Übergang zu tierversuchsfreien Methoden für chemische Sicherheitstests und die Verpflichtung zu einem Plan zur schrittweisen Abschaffung aller Tierversuche. „Es braucht einen konkreter Plan zum gänzlichen Ersatz von Tierversuchen durch tierschutz- und umweltgerechte Alternativmethoden, um dem immensen Leid von Labortieren endlich ein Ende zu setzten,“ so Petrovic.

Um erfolgreich zu sein, muss eine Bürgerinitiative mindestens 1 Million gültige Unterschriften sammeln und ein Mindestziel in mindestens sieben verschiedenen EU-Ländern erreichen. In 22 verschiedenen Ländern konnte das Mindestziel erreicht werden, was die europaweite Unterstützung für die Abschaffung von Tierversuchen zeigt.

Die EBI „Save Cruelty Free Cosmetics – Für ein Europa ohne Tierversuche“ wurde im August 2021 von mehreren Tierschutz-Organisationen ins Leben gerufen. Unterstützt wurde sie von weltweiten Kosmetikfirmen wie The Body Shop und Dove und aktiv vorangetrieben durch Vereine, Organisationen und engagierte BürgerInnen aus ganz Europa.



