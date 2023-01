Vorschau auf den 34. Wiener Gemeinderat

Wien (OTS/RK) - Morgen, Freitag, 27. Jänner 2023, tritt der Wiener Gemeinderat auf Verlangen der ÖVP zu seiner 34. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen.

Das Thema der Sitzung lautet: „Stadtrat Christoph Wiederkehr mit Skandal-Ressort gescheitert: Fördermittelskandal Minibambini, Behördenversagen in MA 35, Integrationsversagen auf ganzer Linie, 5-Millionen-Euro-Steuergeldspritze für defizitäre Volkshochschulen, vertuschter Kindesmissbrauch in Kindergarten und Mittelschule, Pädagogenmangel an allen Ecken und Enden“.

Beginn der Sitzung im Gemeinderatssitzungssaal im Rathaus ist um 9 Uhr. Fragestunde und Aktuelle Stunde entfallen.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Gemeinderatssitzungen im Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag: www.wien.gv.at/rk – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

www.wien.gv.at/presse