Alsergrund: Leban zeigt Schnitzaltar in der Votivkirche

Anmeldungen zur Besichtigung am 28.1.: Tel. 0676/81 18 25 411

Wien (OTS/RK) - „Spüren Sie die Spiritualität des Kirchenraumes und genießen Sie den Blick von der Empore“ lädt die bewährte Wiener Volksbildnerin Petra Leban die Teilnehmer*innen an der nächsten Führung in der Votivkirche ein. Am Samstag, 28. Jänner, startet der rund 1,5 Stunden dauernde Rundgang um 14.00 Uhr beim Linken Seiteneingang des Andachtsorts (9., Rooseveltplatz). Betrachten kann das Publikum beispielsweise einen prächtigen Schnitzaltar, den Grabstein von Graf Salm und den sogenannten „Fenstergucker II“. Pro Person ist ein Führungsentgelt in der Höhe von 17 Euro zu zahlen (inklusive Eintritt ins Kirchenmuseum). Außerdem sind Anmeldungen erforderlich: Telefon 0676/81 18 25 411 oder E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Petra Leban betätigt sich schon viele Jahre als ehrenamtliche Historikerin und als Leiterin des Simmeringer Bezirksmuseums. Die Geschichtskundige wickelt die Besichtigung in Kooperation mit der Pfarre sowie mit dem Verein „Rhythmus und Kultur“ ab. Leban erzählt über die Verbindung eines „Schneider-Spottliedes“ mit der Gebetsstätte am Alsergrund und beantwortet Fragen. Die Besucher*innen werden um Beachtung der geltenden Corona-Regeln und um Verwendung eigener FFP2-Schutzmasken gebeten. Umfassende Angaben über den Sakralbau im Internet: www.votivkirche.at.

