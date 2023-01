AVISO: Pressetermin zum Baustart Eric Kandel Institut – Zentrum für Präzisionsmedizin

Zukunftsprojekt der MedUni Wien geht in die bauliche Umsetzung

Wien (OTS) - Am MedUni Campus AKH werden auf mehr als 6.000 m² hochmoderne Rahmenbedingungen für die Erforschung der Möglichkeiten personalisierter und digitaler Medizin geschaffen. Rund 200 Forscher:innen sollen bis Ende 2026 am Eric Kandel Institut – Zentrum für Präzisionsmedizin die optimale Infrastruktur vorfinden, um individuell auf einzelne Patient:innen zugeschnittene Präventions-, Diagnose- und Therapiemethoden zu entwickeln. Das Institut ist als wesentlicher Beitrag zur Sicherung der Vorreiterrolle des Wissenschaftsstandorts Wien zu sehen. Die Kosten in Höhe von rund 90 Millionen Euro werden aus Mitteln der EU und aus Spenden getragen. Mit dem feierlichen Baustart in Anwesenheit des Namensgebers Nobelpreisträger Eric Kandel am 27. Jänner 2023 geht dieses wichtige Zukunftsprojekt in die bauliche Umsetzung. Die MedUni Wien lädt aus diesem Anlass zum Pressetermin.

Zeit: Freitag, 27. Jänner 2023, 11:00 Uhr

Ort: Lazarettgasse 14, 1090 Wien, Auffahrt Rampe

Ihre Ansprechpartner sind:

Eric Kandel, Nobelpreisträger, Professor für Physiologie und Psychiatrie, Columbia University

Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien

Herwig Wetzlinger, Direktor der Teilunternehmung AKH Wien

