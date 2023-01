Vielerorts Glättebildung

Lkw-Kettenpflicht auf zwei Straßenabschnitten

St. Pölten (OTS) - Im Raum Schrems, Weitra, Zwettl, Raabs an der Thaya, Groß Gerungs, Gföhl, Eggenburg, Horn, Spitz, Pöggstall, Waidhofen an der Ybbs, Waidhofen an der Thaya, Allentsteig, Persenbeug, Gaming, Herzogenburg, St. Pölten, Neulengbach, Poysdorf, Mistelbach, Korneuburg und Aspang kommt es abschnittsweise zu Glättebildung durch gefrierendes Nieseln. In den höheren Lagen im Wald-, Most- und im südlichen Industrieviertels gibt es an exponierten Stellen gestreute Schneefahrbahnen. Sonst sind die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich überwiegend nass bzw. salznass. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen besteht heute auf der L 72 am Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach. Fahrzeuge ab einem Gewicht von über 7,5 Tonnen müssen auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze Schneeketten anlegen. Im Raum Eggenburg, Mödling, Tulln, Waidhofen/Ybbs, Gföhl, Ottenschlag, Persenbeug, Pöggstall und Spitz kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen -11 Grad in Gaming und +3 Grad in Amstetten. Die Neuschneemengen belaufen sich im Mostviertel auf bis zu einem Zentimeter.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

