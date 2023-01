Agentur Kapp | Hebein | Partner erweitert Beratungsangebot

Frühere FMA-Abteilungsleiterin Marion Göstl-Höllerer wechselt zu KHP

Wien (OTS) - Die Agentur Kapp | Hebein | Partner freut sich mit Marion Göstl-Höllerer (46) eine langjährige Abteilungsleiterin der FMA-Bankenaufsicht als Associate Partner gewonnen zu haben. Vor dem Hintergrund stetig wachsender regulatorischer Anforderungen an Unternehmen eröffnet die Agentur damit ein in dieser Qualität am heimischen Markt einzigartiges und neues Beratungsangebot in den Bereichen Regulatory Affairs sowie Nachhaltigkeitskommunikation. Zudem werden die angestammten Geschäftsfelder der verfahrensbegleitenden Kommunikation (Litigation), der Krisenkommunikation sowie der Finanzmarkt-Kommunikation kompetent ausgebaut.

Göstl-Höllerer verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der heimischen Finanzmarktaufsicht, wo sie unter anderem für den Aufbau des bankaufsichtlichen Krisenmanagements verantwortlich war und die FMA in internationalen Gremien vertrat. Zuletzt war die Juristin knapp zehn Jahre lang Leiterin der Abteilung Aufsicht über sonstige Groß- und Regionalbanken der FMA.

„ESG-Ratings und Berichte zu Nachhaltigkeit, Vergütung und Corporate Governance gewinnen stark an Bedeutung, da sie nicht nur gesetzlich verlangt werden, sondern zunehmend die Entscheidungen von Investoren, Kreditgebern, Geschäftspartnern und Kunden beeinflussen“, erläutert Michaela Hebein die Weiterentwicklung des Agenturangebots. „Wir unterstützen unsere Kunden, ihre Strukturen und Berichte nach den internationalen Best Practices zu gestalten und Informationen nach höchsten Kommunikationsstandards aufzubereiten.“ Auch Daniel Kapp zeigt sich erfreut über den Neuzugang. „In behördlichen Verfahren spielt die Kommunikation regelmäßig eine entscheidende Rolle, Missverständnisse führen nicht selten zu einem Nachteil für die Partei. Rechtliches Know-how gepaart mit Verständnis für behördliche Strukturen und Erwartungen ist dabei oft der entscheidende Mehrwert“, ist Kapp überzeugt.

„ESG ist nicht das Thema der Zukunft, sondern der Gegenwart – niemand kommt daran vorbei. Wesentlich ist, den Zug nicht zu verpassen und die Unternehmens- und Kommunikationsstrategie zeitgerecht auf Schiene zu bringen“, umreißt Göstl-Höllerer die Herausforderung für Unternehmen. Durch die Kombination von Know-How in allen Fragen der Kommunikation mit juristischem Sachverstand und langjähriger Erfahrung im Finanzbereich bietet Kapp | Hebein | Partner damit eine bis dato in Österreich einzigartige Unterstützung sowohl bei der Gestaltung der internen Strukturen, ESG-Berichterstattung und Nachhaltigkeitskommunikation nach den Best-Practices als auch bei Regulatory Affairs an.

Rückfragen & Kontakt:

Kapp Hebein Partner GmbH

Tel: +43 1 23 50 422 - 70

E-Mail: office @ khpartner.at