ACP stellt die Weichen für die weitere Expansion: Thomas Minichmayr verstärkt die Geschäftsführung von ACP Oberösterreich

Der versierte Datacenter- und Digitalisierungs-Experte hat jahrzehntelange Erfahrung im Management großer IT-Dienstleister

Wien (OTS) - ACP Oberösterreich stellt die strategischen und personellen Weichen für die weitere Expansion und holt mit Thomas Minichmayr einen erfahrenen Datacenter- und Digitalisierungs-Experten in die lokale Geschäftsführung. Das Unternehmen befindet sich seit mehr als einem Jahrzehnt auf einem höchst erfolgreichen Wachstumskurs und wurde vom aktuellen Geschäftsführer Martin Nemeth zu einem der führenden IT-Dienstleister sowie attraktiven Arbeitgeber in Oberösterreich aufgebaut. Die ACP-Gruppe beschäftigt in Oberösterreich rund 250 Mitarbeiter*innen. An den Standorten Traun, Leonding, Gmunden und Ried betreuen und beraten die hochqualifizierten IT-Expert*innen Geschäftskunden in den Bereichen Modern Workplace, Hybrid Cloud and Datacenter, Netzwerk und Security sowie Digitale Lösungen. Zu den Kund*innen gehören namhafte Industrieunternehmen aus der Region ebenso wie Dienstleister und Gewerbe­treibende aller Größenordnungen.

Martin Nemeth: „Ich freue mich außerordentlich, dass wir Thomas Minichmayr für unser Geschäftsleitungsteam gewinnen konnten. Thomas und ich haben uns von Beginn an gut verstanden und vertreten ganz ähnliche Werte. Gemeinsam mit meinem Management-Team haben wir die ACP in den vergangenen Jahren zum führenden Haus in Oberösterreich gemacht und Thomas wird uns jetzt bei der zukünftigen Entwicklung unterstützen. Die ACP Oberösterreich hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung durchgemacht, indem wir unseren Kund*innen durch innovative IT-Lösungen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und sie dabei unterstützen konnten, in ihrem Kerngeschäft erfolgreich zu sein. Das gelingt uns durch die besten Partner und Lösungen am Markt, vor allem aber durch das beste und erfolgreichste Team, das die Branche aufzubieten hat.“

Thomas Minichmayr, Geschäftsführer bei ACP IT Solutions GmbH Oberösterreich: „Es ist ganz erstaunlich, wie sehr ACP all das vertritt, was auch mir wichtig ist. Höchste Leistung für unsere Kunden, Handschlagqualität, Begegnung unter Menschen auf Augenhöhe. Ich habe gleich bemerkt, dass ich mich hier wohlfühlen werde und kann es kaum erwarten, unseren Kolleg*innen, Kunden und Partnern in meiner neuen Rolle zu begegnen.“

Digitale Zukunft aktiv mitgestalten

Digitalisierung ist ein Megatrend, der alle Wirtschafts- und Lebensbereiche nachhaltig verändert. Martin Nemeth: „Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir unsere digitale Zukunft aktiv mitgestalten. Keine Anstrengung ist uns zu groß, um die starke oberösterreichische Wirtschaft mit unseren Dienstleistungen dabei zu unterstützen, in Zukunft eine führende Position einzunehmen und zu halten.“

Rainer Kalkbrener, Vorstand der ACP Gruppe Österreich: „Die ACP Gruppe ist ein in Österreich einzigartiges Unternehmen. Mit über einhundert Eigentümer*innen, einer gelebten Vertrauenskultur und einem autonomen Regionalkonzept vertritt ACP ein partizipatives und hochmodernes Unternehmenskonzept, das außerordentlich erfolgreich ist und die Menschen in den Vordergrund stellt. Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit gehen bei uns Hand in Hand. Die ACP Oberösterreich ist ein leuchtendes Beispiel für diese Symbiose. Ich freue mich, dass ab sofort Martin Nemeth und Thomas Minichmayr gemeinsam für unsere weitere Entwicklung verantwortlich zeichnen und bin überzeugt, dass unsere besten Jahre noch vor uns liegen.“



