Schani Hotels erweitern ihr Management: Markus Marth ist seit 1. Jänner Geschäftsführer

Mit der Besetzung von Schlüsselpositionen bereitet sich die Wiener Hotelgruppe auf die Expansion in den DACH-Raum vor.

Markus Marth ist ein ausgewiesener Experte der Lifestyle-Hotellerie und wird mit seinem operativen Know-how das strategische Management maßgeblich mitgestalten Benedikt Komarek, Eigentümer Schani Hotels 1/2

Wir sind in den vergangenen Jahren zu einem beständigen Team zusammengewachsen, das sich besonders durch sein Engagement und seinen Humor auszeichnet. Mit diesem sind wir bestens aufgestellt Markus Marth, Geschäftsführer Schani Hotels 2/2

Wien (OTS) - Markus Marth trug fünf Jahre als Chief Operating Officer erfolgreich die operative Verantwortung für die Schani Hotels. Mit der Bestellung zum Geschäftsführer durch Eigentümer Benedikt Komarek folgt ein weiterer, wichtiger Schritt im Zuge der Expansion. „Markus Marth ist ein ausgewiesener Experte der Lifestyle-Hotellerie und wird mit seinem operativen Know-how das strategische Management maßgeblich mitgestalten“ , begründet Komarek.

Neben den bestehenden Standorten am Hauptbahnhof und in der Mariahilfer Straße wird Ende dieses Jahres das Hotel Schani UNO City mit 202 Zimmern direkt gegenüber des Vienna International Centres eröffnet. Parallel befinden sich drei weitere Häuser in Wien und das Hotel Schani München in Bau oder Planung. Die Schani Hotels werden damit von 159 auf insgesamt 675 Zimmer und einen Personalstand von 46 auf 172 anwachsen.

Darüber hinaus werden Schlüsselpositionen in den Bereichen Revenue, Marketing, Sales und Operations mit langjährigen Mitarbeitern besetzt. „Wir sind in den vergangenen Jahren zu einem beständigen Team zusammengewachsen, das sich besonders durch sein Engagement und seinen Humor auszeichnet. Mit diesem sind wir bestens aufgestellt“ , freut sich Marth.



Über Schani Hotels

Unter der Marke Schani Hotels befinden sich Standorte in den besten Lagen der Stadt. Beim Hauptbahnhof, in der Mariahilfer Straße und ab Ende 2023 direkt gegenüber der UNO-City verbinden die smarten Lifestyle Hotels Wiener Charme mit modernem Design und zukunftsweisenden Innovationen. Die Digital Guest Journey ermöglicht eine individuelle Zimmerauswahl, einen mobilen Check-in, den Zimmerschlüssel am Smartphone und vieles mehr. Die Auszeichnung mit dem österreichischen und europäischen Umweltzeichen zeigt nicht zuletzt, dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit Natur und Umwelt ein weiterer wichtiger Teil der Unternehmensphilosophie ist. Eigentümer Mag. Benedikt Komarek setzt, in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Fraunhofer IAO, die erfolgreiche Hotelierstradition der Familie aus Wien-Ottakring mit eigenen zukunftsweisenden Projekten und neuen Ideen fort. www.schanihotels.com

Rückfragen & Kontakt:

Silke Hager, MA

Group Manager Brand, PR & Marketing

+43 660 343 62 67

s.hager @ schanihotels.com

Pressecorner: schanihotels.com/presse