Neue SMART Receive™-Lösung von FutureDial rationalisiert den Empfang und die Handhabung von Mobiltelefonen in Aufarbeitungslagern

Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Konfigurierbares System verbessert den Empfang und die Arbeitsabläufe von gebrauchten Mobiltelefonen, die in Aufbereitungslagern restauriert werden, erheblich

FutureDial Incorporated gab die Einführung einer bahnbrechenden Lösung für Unternehmen bekannt, die iPhones und Android-Geräte aufarbeiten. Die Lösung SMART Receive™ von FutureDial konsolidiert die Empfangsaufgaben für Mobiltelefone, die zur Bestandsaufnahme und Geräteverarbeitung in Aufbereitungslagern eingehen. Die Lösung beseitigt Engpässe in den Empfangs- und Routing-Prozessen und verbessert die Arbeitsflusseffizienz erheblich. SMART Receive™ ist eine weitere Branchenneuheit von FutureDial. Es ergänzt die anderen Automatisierungslösungen von FutureDial beim Testen (SMART Test™) und die kosmetische Inspektion (SMART Grade™) und bietet einen zusätzlichen Mehrwert zum FutureDial-Kernsoftwareportfolio: Lean One Touch™, LeanAlytics™ und SMART Mobile Inspector™.

SMART Receive™ integriert die verschiedenen Empfangsaufgaben in einer einzigen Station, um wichtige Informationen von eingehenden Telefonen zu erfassen, und führt schnell wichtige Vorgänge zu Beginn des Linienbetriebs aus, wie z. B. das Aufladen des Akkus und das Löschen von Daten. Das System macht Schluss mit dem Rätselraten und versetzt die Mitarbeiter im Lager in die Lage, die zahlreichen Geräte jeden Tag effizient für die vorgesehenen Aufgaben im weiteren Verlauf der Betriebskette vorzubereiten und weiterzuleiten.

Entscheidender Wendepunkt für mobile Lieferkettenprozesse SMART Receive™ ist das erste System, das die Empfangsaufgaben im Lager für mobile Geräte umfassend konsolidiert und rationalisiert, und es gilt als bahnbrechende Lösung für die effiziente Bearbeitung großer Mengen von eingehenden Mobiltelefonen. Steve Manning, Chief Strategy Officer von FutureDial, unterstrich, dass SMART Receive™ einen entscheidenden Wandel für die Branche darstellt: „Die meisten Geräteaufbereitungslager verfügen über mehrere Annahmestationen, um die große Anzahl von Geräten zu verarbeiten, die täglich an den Laderampen ankommen. Mit unserer neuen Lösung kann eine einzige Annahmestation alle Vorbereitungsarbeiten für jedes ankommende Telefon erledigen, ohne dass eine Vorsortierung erforderlich ist. Auf diese Weise können Lagerhäuser weitaus mehr Geräte effizienter und rentabler als je zuvor erfassen, vorbereiten und verarbeiten."

Konsolidiert Empfangsaufgaben für effizientere Arbeitsabläufe SMART Receive™ nutzt eine dynamische Führung durch die Arbeitsabläufe, um die Produktivität zu steigern, während es viele verschiedene Gerätemodelle und Geschäftsregeln handhabt, Zeit spart und kostspielige Fehler oder Ineffizienzen bei den Empfangsaufgaben reduziert. „SMART Receive fasst alle separaten Empfangsaufgaben in einer einzigen, effizienteren Station zusammen und nimmt dem Empfangspersonal das Rätselraten ab, indem es sie bei der Ausführung ihrer Aufgaben anleitet", erklärte Angel Anderson, Product Solution Manager für SMART Receive bei FutureDial. „Das System hilft bei der Konsolidierung des Arbeitsablaufs im Wareneingang und gibt den Mitarbeitern vor, welche Aufgaben sie priorisieren und wann sie sie ausführen sollen. Ehemals sich wiederholende Aufgaben werden in effizienteren Abläufen zusammengefasst, was Zeit, Mühe und Geld spart."

Automatisierung ersetzt manuelle Aufgaben im Wareneingang Aufbereitungsmanager können die Verarbeitung und Weiterleitung von Geräten vorkonfigurieren, so dass für systemgesteuerte Aktivitäten keine zusätzlichen Schulungen erforderlich sind. Da viele ehemals manuelle Aufgaben nun mit der Automatisierungssoftware SMART Receive™ konsolidiert werden, können die Mitarbeiter mehr Geräte auf intelligente Weise zur Bearbeitung weiterleiten.

Informationen zu Future FutureDial wurde 1999 gegründet und ist ein führender Anbieter von Verarbeitungslösungen für die Lieferkette von mobilen Geräten. Die benutzerfreundliche, ADISA-zertifizierte, automatisierte SMART Processing Platform™ reduziert die Anzahl der Bediener und spart so Zeit und Geld für Unternehmen, die Geräte zurückkaufen und in Zahlung geben, Drittlogistikunternehmen (3PLs), Mobilfunkanbieter und Gerätehersteller (OEMs). Durch die Vereinfachung und Automatisierung von Prozessen, die Konsolidierung von Arbeitsabläufen und den Einblick in Geschäftsabläufe macht FutureDial Unternehmen effizienter und profitabler. Besuchen Sie http://www.futuredial.com oder senden Sie eine E-Mail an sales @ futuredial.com

