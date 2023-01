Auftakt ins Jubiläumsjahr: „Ligeti 100“ an der mdw

György Ligeti steht ab 28. Jänner im Zentrum der "Wiener Tage der zeitgenössischen Klaviermusik" - mit Erstaufführung unveröffentlichter Jugendwerke des Jahresjubilars.

Wien (OTS) - Seit 1993 veranstaltet das Ludwig van Beethoven Institut für Klavier in der Musikpädagogik der mdw die Wiener Tage der zeitgenössischen Klaviermusik, in denen Studierende des Instituts mit renommierten internationalen Komponist_innen ein künstlerisches Programm erarbeiten und dann dem Publikum vorstellen. Ab 28. Jänner stehen die „Wiener Tage“ 2023 anlässlich des 100. Geburtstag des 2006 verstorbenen ungarischen Komponisten mit einem dichten Programm ganz im Zeichen von „Ligeti 100“. „György Ligeti war eine der prägendsten Persönlichkeiten der Musik nach 1945 und unter seinen Klavierwerken faszinieren besonders die Etüden, die zu den herausforderndsten ihrer Gattung zählen“, so die Organisatoren Johannes Marian und Albert Sassmann, die für das Abschlusskonzert der „Wiener Tage“ am 1. Februar ein „echtes Highlight“ ankündigen: die österreichische Erstaufführung von bislang unveröffentlichten Jugendwerken Ligetis, die Schott Music im Laufe des Jubiläumsjahres herausgeben wird und den Studierenden des Ludwig van Beethoven Instituts für die Wiener Tage der zeitgenössischen Klaviermusik exklusiv vorab zur Verfügung stellt.

Als Gastdozent der Klavier-Tage ist der ungarische Pianist Gábor Csalog eingeladen, der mit den Studierenden besagte frühe und weitere bedeutende Klavierwerke Ligetis erarbeiten wird: darunter die Chromatische Phantasie – Ligetis einziger Ausflug in die Zwölftontechnik, aber auch seinen deutlich später entstandenen Zyklus Études – hochvirtuose Konzertetüden in der Tradition von Chopin, Liszt und Debussy, die zugleich als „Projektionsfläche für Ligetis weiten Horizont und sein Interesse für die unterschiedlichsten Gebiete aus Kunst, Wissenschaft oder Musikethnologie dienen“, so Albert Sassmann.

Zu den weiteren Highlights aus dem György Ligeti gewidmeten Jubiläums-Programm an der mdw zählt das Konzert „Ligeti 100“ (30. Jänner, Joseph Haydn-Saal), das wird über die mdw-Mediathek auch live gestreamt wird. Im Fokus der Wissenschaft steht György Ligeti von 10.-13. Mai 2023 in einem in Wien und Budapest veranstalteten Symposium des Instituts für Musikwissenschaft und Interpretationsforschung der mdw.

Programm:

„Wiener Tage der zeitgenössischen Klaviermusik“

Neuer Konzertsaal, Rennweg 8, 1030 Wien

Eröffnungskonzert mit Gábor Csalog

Werke von Béla Bartók, György Ligeti, Johann S. Bach und György Kurtág

Samstag, 28. Januar, 19 Uhr

Schlusskonzert mit Studierenden des Ludwig van Beethoven Instituts für Klavier in der Musikpädagogik

Mittwoch, 1. Februar, 19 Uhr

„Ligeti 100“

30. Jänner 2023, 18 Uhr

Konzert für Violoncello und Orchester

Ramifications für Streichorchester

Kammerkonzert für 13 Instrumentalisten

Konzert für Klavier und Orchester

Manuel Schager (Cello) und Sang Ah Park (Klavier)

Webern Ensemble Wien

Leitung: Jean-Bernard Matter, Jaime Wolfson

Joseph Haydn-Saal, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien

Live-Stream: https://live.mdw.ac.at

