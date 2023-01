Taucher/Auer-Stüger (SPÖ): Rot-pinke Wiener Fortschrittskoalition läutet neues Zeitalter der Energieversorgung ein

„Raus aus Gas“ ist zentraler Baustein für Wärmewende

Wien (OTS/SPW-K) - Das Programm „Raus aus Gas“ markiert einen historischen Meilenstein in der Energieversorgung der Stadt und beinhaltet eine Reihe an Maßnahmen, die bis 2040 umgesetzt werden. Das Ziel: Der komplette Ausstieg aus fossiler Energie bis 2040.

„Dieses Vorhaben ist das größte in der Geschichte Wiens und wird unsere Stadt maßgeblich prägen und verändern. Der Ausstieg aus Gas und der Weg in eine klimaneutrale Zukunft, in der wir auf erneuerbare Energien umsteigen, ist ein Riesenschritt für die Menschen. Wir haben heute den Grundstein für warme Wohnungen und eine zukunftsfitte, enkelgerechte Energieversorgung gelegt“, sagt Josef Taucher, Vorsitzender des SPÖ-Klubs im Wiener Rathaus heute in der Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderats.

Wien setzt seinen Weg, bis 2040 klimaneutral zu sein, unbeirrt fort und dreht weiterhin an den großen Schrauben. Mit der Smart City Wien Klimastrategie und dem Wiener Klimafahrplan hat die Stadt die hierfür notwendigen Rahmenbedingungen gesetzt. Auf den Wiener Klimafahrplan folgt nun ein konkreter Maßnahmenkatalog mit dem Titel „Raus aus Gas – Wiener Wärme Kälte 2040“. Dieser erstreckt sich über alle Lebensbereiche und Geschäftsgruppen in der Stadt.

„Bis 2040 werden alle Gebäude in Wien klimaneutral mit erneuerbarer Energie geheizt bzw. dort, wo es notwendig ist, gekühlt. Fossile Energieträger in der Raumwärme sind damit Geschichte. Wir wollen den Wiener:innen zeigen, wie dieser neue Weg aussieht und zeigen anhand von 100 ausgewählten Leuchtturmprojekten wie’s geht“, so Taucher weiter. Der Umstieg auf ein neues Energiezeitalter ist eine Herausforderung, der man sich stellen will. „Wir haben schon viel erreicht. In den letzten fünfzehn Jahren haben wir den Endenergieverbrauch im Gebäudesektor in Wien um 17 Prozent gesenkt. Es ist also möglich“, so Taucher.

Der Klubvorsitzende nennt in diesem Zusammenhang drei wesentliche Projekte, die den Fortschritt zeigen:



Europas größte Wärmepumpe in Wien-Simmering

In Wien-Simmering wird die größte Wärmepumpe Europas gebaut, die künftig 112.000 Wiener Haushalte mit sauberer Energie versorgen wird. Die Wärme wird aus der Kläranlage in Simmering gewonnen.

Geothermie in Wien-Donaustadt

Bis 2026 wird am Standort Wien-Donaustadt eine Geothermie-Anlage errichtet. Die Geothermie-Anlage soll Thermalwasservorkommen in über drei Kilometern Tiefe nutzen. Das bedeutet emissionsfreie Fernwärme für bis zu 125.000 Wiener Haushalte in der Endausbaustufe.

Nahwärme-Versorgung

Fernwärmesysteme zählen zu den saubersten, komfortabelsten und umweltfreundlichsten Formen von Energiebereitstellung für Heizung und Warmwasser. Zukünftig sollen Nahwärme-Systeme thermische Energie über eine zentrale Heizungsanlage an mehrere Wohnungen, Gebäude oder Siedlungen verteilen.

Zwtl.: Wir brauchen alle Akteur:innen bei dem großen Plan „Raus aus Gas“

„Wien weist im Bundesländervergleich mit Abstand den geringsten Endenergieverbrauch bei Heizung und Wasser pro Kopf auf. Im Bundesländervergleich hat Wien seit 2005 diesen Verbrauch auch noch um 17 Prozent gesenkt. Das haben wir in Wien geschafft und darauf müssen wir aufbauen“, so SP-Gemeinderat und Klimasprecher Stephan Auer-Stüger. „Unsere angekündigten 100 Leuchtturmprojekte sind nicht nur Projekte, die wir machen werden. Es sind mehrere Projekte dabei, die bereits umgesetzt sind und in den letzten Jahren aufgezeigt haben, was möglich ist.“

Als Beispiel nennt Auer-Stüger einen gemeinnützigen Bauträger in Favoriten, der im ersten Schritt von einer dezentralen Gasheizung auf eine zentrale Gasheizung gewechselt hat. Im zweiten Schritt wurden diese Gasheizungen durch eine Luftwärmepumpe ausgewechselt. „Bezahlt hat das der Bauträger. Auch in Ottakring wurde durch einen gemeinnützigen Bauträger die Gasheizung durch eine Luft-Wärmepumpe ersetzt“, erläutert Auer-Stüger.

Auch bezugnehmend auf Gründerzeithäuser bringt der Klimasprecher ein Beispiel aus dem 6. Gemeindebezirk an. Dort wird jetzt in einem Gebäude, das sich in Privateigentum befindet, zentrale Erdwärme mittels 16 gesetzten Erdwärmesonden zum Heizen genutzt – der Strom für die Wärmepumpe kommt aus einer Photovoltaikanlage.

„Das alles sind Beispiele, die umgesetzt sind. Sie zeigen, dass wir alle Akteur:innen bei dem großen Plan ‚Raus aus Gas‘ brauchen: Die Stadt für den Ausbau Fernwärme, die Gebäudeigentümer:innen, die gemeinnützigen Bauträger und die Wirtschaft und Kleinunternehmen. Es ist wirtschaftlich, ökologisch und sozial eine große Chance für uns, denn dadurch wird unsere Stadt jeden Tag lebenswerter. Daher ersuche ich alle, dass wir gemeinsam die Wärmewende umzusetzen“, so Auer-Stüger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Mag.a Daniela Mantarliewa

Pressesprecherin des Klubvorsitzenden

+43 1 4000 81922

daniela.mantarliewa @ spw.at



SPÖ Wien Rathausklub

Gwendolin Melchart, M.A.

Presse- und Medienarbeit

+43 1 4000 81929

gwendolin.melchart @ spw.at