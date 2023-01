Korosec ad Vergaben – WiGeV: Hacker beantwortet drängende Fragen nicht

Massive Ungereimtheiten im Wiener Gesundheitsressort – Hacker entzieht sich der Verantwortung

Wien (OTS) - „Auch in der heutigen Fragestunde hat Stadtrat Hacker die drängenden Fragen in Zusammenhang mit den massiven Ungereimtheiten im Wiener Gesundheitsressort nicht beantwortet“, so die Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Ingrid Korosec.



Aufgrund eines aktuellen Stadtrechnungshofberichts dränge sich der Verdacht auf, dass bei der Beschaffung von medizinisch-technischen Großgeräten aufgrund der sehr restriktiven und präzisen Anforderungen ein bestimmter Bieter entsprechend bevorzugt wurde. Intransparenz und mangelnde Nachvollziehbarkeit der stattgefundenen Beschaffungen und Vergaben ziehen sich wie ein roter Faden durch den Prüfbericht.

„Korrekte Vergaben müssen auch im Wiener Gesundheitsverbund sichergestellt sein. Anstatt hier wieder einmal zu mauern und zu beschwichtigen, muss Stadtrat Hacker für Aufklärung sorgen und einen klaren Systemwechsel in die Wege leiten“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at