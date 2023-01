Hausbau 2023 - Ein bisschen Spaß muss sein

Ein kreatives Unternehmerpaar aus Wien bringt mit ihrer Aktion "Bau mit Profis - Tanz mit Profis" wieder Schwung in die Baubranche.

Wien (OTS) - Bauherren hatten zuletzt nicht viel zu lachen. Preissteigerungen, mangelnde Materialverfügbarkeiten, strengere Vergaberegeln für Wohnbaukredite und steigende Kreditzinsen – da wurde das Projekt Traumhaus für Bauwillige mitunter schon bei der Planung schnell zum Albtraum.



"Bauen muss wieder Spaß machen", sagt jetzt das Wiener Unternehmerpaar Rainer C. Regatschnig und Bibi Jung, das nicht nur privat eine Familie mit drei Kindern managt, sondern auch die gemeinsame Firma, die schlicht unter R&B GmbH nach den Vornamen der beiden Eigentümer firmiert und ein Planungsbüro, eine Tanzschule und ein Musiklabel betreibt.

Das kreative Paar bringt jetzt mit ihrer Aktion "Bau mit Profis – Tanz mit Profis" wieder Schwung in die Baubranche. Zu jedem Planungsprojekt gibt es nämlich für angehende Bauherren einen privaten Tanzkurs in der eigenen Tanzschule gratis dazu. "Step by Step – Tanzschritt für Tanzschritt gemeinsam den Baufortschritt erleben“, bringt Profitänzerin Bibi Jung, die ehemalige Mutter der ORF-Dancing Stars, das Motto der gemeinsamen Aktion auf den Punkt. Als staatlich geprüfte Trainerin und internationale Wertungsrichterin für Tanzsport sowie Finalistin bei nationalen und internationalen Turnieren eröffnete Bibi Jung im März 2003 ihr erstes Tanzsportstudio, später das erste Pro-Am Tanzstudio Österreichs und dann die eigene Tanzschule (www.bibi-jung.at).

„Wir machen jetzt die Planungs- und Bauphase zu einem der schönsten Lebensabschnitte unserer Kunden, nehmen sie an der Hand und führen sie „Schritt für Schritt“ zum gemeinsam definierten Ziel" verspricht Planungsexperte Rainer C. Regatschnig. Er kennt nach über 300 realisierten Bauvorhaben in den letzten 15 Jahren die Sorgen und Ängste von Baukunden aus der Praxis und sieht sich oft auch humorvoll in der Rolle eines Lebensberaters, wenn es darum geht alle Kundenwünsche „unter Dach und Fach“ zu bekommen.

Während also Rainer C. Regatschnig mit Drohnenflügen den Bauplatz seiner angehenden Bauherren umkreist, um dann das perfekte Architekturkonzept auszuarbeiten, kreisen die Kunden in der Zwischenzeit im Tanzloft von Tanzschulbesitzerin Bibi Jung in individuell vereinbarten Privatstunden auf über 200m² säulenfreier Tanzfläche gemeinsam im Paartanz und genießen Abwechslung, Unbeschwertheit und entdecken wieder die Leichtigkeit des Seins.

„Das „Aufbau-Training“ im Tanzstudio baut auch mental auf, macht den Kopf frei und unterstützt die Bauherren bei gemeinsamen Entscheidungen des Bauvorhabens. Und: Die Kunden haben Spaß, verbringen gemeinsam Zeit und so entsteht der gemeinsame Lebens(t)raum wie von selbst“, freut sich Bau-Profi Rainer C. Regatschnig über Kooperation „Bau mit Profis – Tanz mit Profis“ mit seiner Lebens- und Geschäftspartnerin, Bibi Jung.

Die Idee Architektur und Tanz zu verbinden entstand ganz spontan beim Sightseeing in Prag, wo die beiden das "Tanzende Haus" entdeckten, ein 1996 verwirklichtes Bürogebäude in der tschechischen Hauptstadt. Wenn verschiedene Disziplinen aufeinandertreffen, wird es noch spannender. Denn dann entsteht Neues, dann können eingefahrene Muster durchbrochen und neue Blickwinkel eingenommen werden. Die Begegnung von Tanz und Architektur weckt das Bewusstsein und ermöglicht neue sinnliche Zugänge zur gebauten Umgebung.



"Das Traumhaus darf so einzigartig sein, wie unsere Kunden. Bis ins kleinste Detail durchdacht und auf Wunsch im Sorglospaket alles aus einer Hand vom Kärntener Premiumherstellerpartner Griffnerhaus ausgeführt. So wird das individuell geplante Fertigteilhaus zum Fertig-Detail-Haus mit Wohlfühlarchitektur für die ganze Familie", ladet Rainer C. Regatschnig Bauinteressierte zur Hausplanung ein.



(Infos und Referenzhäuser: www.rb-gmbh.info).

Bau mit Profis - Tanz mit Profis Tanzschritt für Tanzschritt den Baufortschritt erleben! STEP BY STEP - TANZPAKET

