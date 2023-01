„So schmeckt Niederösterreich“: Erdäpfel für jeden Garten

Kulinarik-Initiative startet wieder mit der beliebten Erdäpfelpyramide

St. Pölten (OTS) - „So schmeckt Niederösterreich“ ruft alle passionierten Gärtnerinnen und Gärtner, Schulen, Gemeinden, Kindergärten und Seniorenzentren auf, beim Projekt Erdäpfelpyramide mitzumachen. Seit 2015 wurden bei dem Erfolgsprojekt über 32.000 Startpakete von Erdäpfel- bzw. Gemüsepyramiden an Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner verschickt. Auf einem Quadratmeter bietet die Pyramide genug Platz für frische Erdäpfel aus dem eigenen Garten. Saaterdäpfel, eine Bauanleitung und Informationen für eine erfolgreiche Ernte werden im Erdäpfelpyramiden-Startpaket kostenlos zugeschickt. Der Anmeldezeitraum läuft von 6. bis 19. Februar 2023.

Über 5500 Startpakete für die Gemüsepyramide wurden im vorigen Jahr verschickt. Heuer wird – im Sinne der Fruchtfolge – die Gemüsepyramide wieder zur Erdäpfelpyramide. Ziel des Projektes ist es, das Bewusstsein für den Wert von heimischen Lebensmitteln zu stärken. Dabei soll Kindern und Jugendlichen der Prozess vom Setzen bis zur Ernte spielerisch nähergebracht werden. Vom Erfolg der Erdäpfel- und Gemüsepyramide ist auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf überzeugt: „Gemüse aus dem Garten macht im Kleinformat erlebbar, was Landwirtinnen und Landwirte das ganze Jahr über leisten, um uns zu versorgen. In den letzten Jahren wurden in Niederösterreich tausende Pyramiden errichtet, bepflanzt, gepflegt und geerntet.“

Ganz nach dem Motto „setzen-ernten-essen“ ist die Erdäpfelpyramide ein Erfolgsprojekt, das zusammenschweißt. Von der Landjugend bis zum Dorfverein und von den Tagesmüttern bis zu den Pfadfindern – dieses Projekt spricht alle an, es ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ein spannendes Erlebnis und eine Einladung, mehr Zeit gemeinsam zu verbringen. „Die Erdäpfelpyramide ermöglicht auch in den kleinsten Gärten ertragreiche Ernten. Das gemeinsame Anbauen und Ernten fördert die Gemeinschaft und ist eine Einladung für Kinder sowie Erwachsene miteinander Zeit zu verbringen“, erklärt Landesrat Martin Eichtinger. „Gärtnern ist ein Erlebnis für Groß und Klein. Das gemeinsame Bepflanzen der Erdäpfelpyramide schafft Bewusstsein für die Umwelt und hilft dabei, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Schätzen unserer Natur zu vermitteln“, ergänzt Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Alle Interessierten können mitmachen und sich ab 6. Februar unter www.soschmecktnoe.at/erdaepfelpyramide für ein kostenloses Startpaket bis 19. Februar 2023 anmelden. Ab Ende März wird das Paket mit den Saaterdäpfeln der Sorte „Erika“ und der Bauanleitung für die Pyramide sowie Tipps zum richtigen Anbau, zur Pflege, zur Ernte und zur Verarbeitung zugeschickt. „Mit unserem Startpaket können sowohl Anfänger als auch Profis mit wenig Aufwand, Material und Platzbedarf Pyramiden bauen und reichlich gesunde Erdäpfel ernten. Natürlich können und sollen bestehende Pyramiden einfach neu bepflanzt werden“, ergänzt Christa Ruspeckhofer, Leiterin der Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“. Das Projekt „Erdäpfelpyramide“ wird von „Natur im Garten“ und der „Abteilung Schulen und Kindergärten“ beim Amt der NÖ Landesregierung unterstützt.

Nähere Informationen: NÖ Energie- und Umweltagentur, DI Astrid Huber, Telefon 0676/83 68 82 11 oder E-Mail astrid.huber @ enu.at, http://www.enu.at/.

