Einladung: Medienaktion zum Thema Klima & Ernährung

VGT macht mit Riesen-Dino vor dem Landhaus auf Klimaschädlichkeit von tierl. Lebensmitteln aufmerksam

Wien (OTS) -

Wann: Donnerstag, 26.01.23, 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr

Wo: FFF-Klimacamp vor dem Landhaus St. Pölten, Landhaus Boulevard 1, 3100 St. Pölten

Was: Aktive vom VGT besuchen das Klimacamp von Fridays for Future vor dem Landhaus St. Pölten anlässlich der nö Landtagswahlen, um auf die Klimaschädlichkeit von tierlichen Lebensmitteln und die Notwendigkeit einer Agrar- und Ernährungswende aufmerksam zu machen. Dabei tritt eine Person im Dino-Kostüm in Aktion, die die Menschheit vor dem baldigen Aussterben warnt, sollte sie sich nicht möglichst schnell von ihrer Sucht nach Nahrungsmitteln tierlichen Ursprungs befreien können.

Die industrielle Tierhaltung ist einer der größten Treiber des seit der jüngeren Vergangenheit andauernden Massenaussterbens, sowie eine Brutstätte von Pandemien und antibiotikaresistenten Keimen. Sie leistet einen enormen Beitrag zur Erderhitzung und damit auch zu Waldbränden, Dürren und Ernteausfällen. Um die Nahrungsmittelsicherheit in NÖ auch künftig zu gewährleisten, bedarf es dringend einer klima- und tierfreundlichen Agrar- und Ernährungswende.

Bei der nö Landtagswahl wird sich entscheiden, ob die Blockadehaltung der VPNÖ, die seit Jahrzehnten jeden Schritt in die richtige Richtung blockiert und stets den zerstörerischen Status Quo der nö Landwirtschaft schön redet, weiter anhalten wird, oder ob endlich der Weg hin zu einer ökologisch verträglichen Landwirtschaft geebnet werden kann.

Der Dinosaurier möchte die Menschen wachrütteln, damit ihnen nicht dasselbe Schicksal widerfährt wie seiner Spezies vor etwa 66 Millionen Jahren. Im Unterschied zu den Dinosauriern haben wir es nämlich (noch) selbst in der Hand, das Schlimmste zu verhindern.



Der VGT hat eine Petition eingerichtet.

Medienaktion zum Thema Klima & Ernährung

VGT macht mit Riesen-Dino vor dem Landhaus auf Klimaschädlichkeit von tierl. Lebensmitteln aufmerksam

Datum: 26.01.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Vor Landhaus NÖ

Landhaus Boulevard 1, St. Pölten, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2023/news20230125mn.php

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

Isabell Eckl

0677 63724450

medien @ vgt.at

http://vgt.at