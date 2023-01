„WirtschaftsOskar“ 2023: Die Nominierten für österreichische Spitzenleistungen in den USA stehen fest

US-A-BIZ-Award der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA: 20 österreichische Unternehmen für Spitzenleistungen am US-amerikanischen Markt nominiert

Wien (OTS) - Das AußenwirtschaftsCenter Los Angeles der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) verleiht heuer bereits zum zwölften Mal den US-A-BIZ-Award, den „WirtschaftsOskar“, für herausragende Leistungen heimischer Unternehmen am US-Markt. Mit dem US-A-BIZ-Award soll das Besondere und Innovative auf den roten Teppich und in das mediale Rampenlicht geholt werden.

„In den USA - dem größten und wettbewerbsintensivsten Markt der Welt - sind Innovation, Marketing, Strategie, Networking und Reaktionsvermögen entscheidend. Am US-Markt agieren nicht nur Großunternehmen, auch heimische Klein- und Kleinstunternehmen sind in ihren Markt- und Technologienischen erfolgreich“, betont Volker Ammann, österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Los Angeles. In hochkompetitiven Industriemärkten zeigen sich die wahren Stärken der österreichischen Nischenweltmeister.

And the Nominees for the US-A-BIZ-Award 2023 are…

in der Kategorie INNOVATION:

AVL California Technical Center

Cellcube Inc.

Kuenz America Inc.

in der Kategorie INVESTITION (INVESTMENT):

KTM North America

Miba AG

Plasser American Corporation

in der Kategorie MARKTDURCHDRINGUNG (MARKET FOOTPRINT):

Blum Inc.

Knapp AG

Doppelmayr USA Inc.

Plansee USA LLC

in der Kategorie SPEKTAKULÄR (SPECTACULAR):

F.List GmbH

TTTech Computertechnik AG

in der Kategorie STARTUP:

Klangkulisse e.U.

SBÄM GmbH

x.news information technology gmbh

IKCI GmbH

in der Kategorie TRENDSETTER:

3fruits&friends GmbH

Biogest America Inc.

Lomography USA

woom GmbH

Die Gewinner des US-A-BIZ-Award 2023 werden am „Oscar-Wochenende“ am 10. März 2023 vom AußenwirtschaftsCenter Los Angeles bekanntgegeben. (PWK021/ST)

