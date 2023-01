High Performance mit einem Herz aus Steyr: Der neue BMW M3 CS.

Athletisch, kraftvoll und emotionsstark: Der neue BMW M3 CS kommt in limitierter Auflage im Frühjahr 2023 weltweit auf die Straßen.

Salzburg (OTS) - Der neue BMW M3 CS verkörpert den von Rennsport-Leidenschaft geprägten Charakter der erfolgreichen BMW M Modelle in einer nochmals intensiveren Form. Intelligenter Leichtbau mit einer Vielzahl von Komponenten aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK), eine gesteigerte Motorleistung, eine modellspezifische Fahrwerksabstimmung, exklusive Designmerkmale und eine gezielt für ein emotionsstarkes Performance-Erlebnis auf der Rennstrecke optimierte Ausstattung werden mit der Funktionalität und Alltagstauglichkeit der BMW M3 Limousine kombiniert. Dadurch gelangt der neue BMW M3 CS zu seinem eigenständigen Profil, mit dem er auch auf der Straße ein puristisches und auf jedem Kilometer faszinierendes M Feeling erzeugt.

Das Antriebskonzept des neuen BMW M3 CS umfasst einen 405 kW/550 PS starken Reihensechszylinder-Motor, ein 8-Gang M Steptronic Getriebe und das intelligente Allradsystem M xDrive. Diese Kombination ermöglicht eine Beschleunigung von null auf 100 km/h in 3,4 Sekunden und imponierend souveräne Fahreigenschaften. Der neue BMW M3 CS wird von März 2023 an in einer limitierten Auflage im BMW Group Werk München produziert. Seine Markteinführung beginnt einfließend im März 2023.

Gut für Österreich! Alle Sechszylinder-Motoren des neuen BMW M3 CS sind „Made in Austria“ – sie werden im BMW Group Werk im oberösterreichischen Steyr produziert.

Mehr Informationen und Bildmaterial zum neuen BMW M3 CS erhalten Sie im BMW PressClub.

