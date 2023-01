„HR Excellence in Research“ Award für die mdw

Auszeichnung der Europäischen Kommission

Wien (OTS) - Als erste Kunstuniversität in Österreich wurde die mdw – University für Musik und darstellende Kunst Wien mit dem „HR Excellence in Research-Award“ der Europäischen Kommission ausgezeichnet.Nach erfolgreicher Absolvierung der ersten Phase der Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)- Auditierung ist die mdw somit seit 11. Jänner 2023 als eine von insgesamt 700 ausgezeichneten europäischen Organisationen auf der EURAXESS-Website gelistet.

Rektorin Ulrike Sych: „Die Verleihung des Labels ist ein großer Erfolg für die mdw und wieder eine wunderbare Bestätigung der fachlichen Exzellenz unserer Universität sowie der hohen Qualität auch in der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Bereichs der Human Resources.“

Europäische Spitzenklasse im Bereich Human Resources Management



Konkret geht es darum, die Arbeitsbedingungen des künstlerischen und wissenschaftlichen Personals sowie das Recruiting stetig zu verbessern. Die Grundlage dafür ist der 40-teilige Kriterienkatalog der „European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers“ - mit den vier Hauptbereichen Berufsethische Aspekte, Einstellungsverfahren und Recruiting, Arbeitsbedingungen und soziale Sicherheit sowie Ausbildung künstlerischer und wissenschaftlicher Nachwuchs – welcher im Zuge des mehrstufigen Implementierungsprozesses in Form eines „Action Plans“ umgesetzt wird. Bereits im Oktober 2019 hat sich die mdw zur Umsetzung der Ziele und Vorgaben aus Charter und Code bekannt.



„Als Vizerektorin für Organisationsentwicklung, Gender und Diversity freut es mich sehr, dass uns diese Zertifizierung gelungen ist. Qualitätssicherungsprozesse wie jene aktuell zur HRS4R sind für die Profilschärfung der mdw wichtig. Gerade im Hinblick auf den Arbeitsmarkt und die Wettbewerbsfähigkeit als Arbeitgeberin sind Auszeichnungen wie diese von großer Bedeutung“, so Vizerektorin Gerda Müller.

Die intensive Vorbereitungsarbeit der mdw widerspiegelt sich in der Beurteilung der Europäischen Kommission: „The assessors welcomed the care taken in aligning your institution’s HR practices with those of the Charter and Code principles. The comprehensive analysis and action plan meet all the requirements for the use of the 'HR Excellence in research' award.” Besonders erwähnenswert ist, dass die mdw damit die erste österreichische Kunstuniversität ist, die diese Auszeichnung erhält. Aber auch im europäischen Vergleich gibt es nur einige wenige Kunstinstitutionen, die sich der anspruchsvollen Auditierung erfolgreich gestellt haben.

Ausführliche Informationen:

https://www.mdw.ac.at/hrs4r/

