Thomas Steirer verstärkt als CTO das Nagarro Senior Management

Wien (OTS) - Thomas Steirer übernimmt mit Jahresbeginn 2023 die Rolle des Chief Technology Officer. Damit zeichnet der Österreicher künftig für strategisch technische Produktentwicklungen beim internationalen Engineering-Spezialisten verantwortlich. Nagarro zählt mit einem 63.0% YoY Umsatzwachstum im dritten Quartal 2022 zu den globalen Profiteuren der Digitalisierungswelle.

Thomas Steirer, 41, dessen fachliches Herz für Software und Testing schlägt, wird in seiner neuen Position als CTO Forschungs- und Entwicklungsinitiativen im Bereich Technologie vorantreiben, u.a. durch Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Machine Learning und neuen Konzepten wie Metaverse und Immersive Experiences. Zudem ist er für internationale Technologie-Partnerschaften und die Entwicklung gemeinsamer Kollaborationslösungen mit Key-Playern im globalen Markt verantwortlich.

Sein Wissen aus mehr als 20 Jahren Berufserfahrung in der IT-Branche, als Fach-Vortragender und Autor wird Thomas Steirer künftig auch in Innovationsprojekten auf Kundenseite sowie in der Nagarro Tech-Community "No Tech Left Behind" teilen. Seiner Leidenschaft für die Testautomatisierung bleibt er in der Funktion als Global Practice Lead für diesen Bereich weiterhin treu.

" In der aktuellen Dynamik brauchen wir Kreativität, Erfahrung und Weitblick, um smarte Digitalisierungslösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Ich freue mich auf die neue Herausforderung ", so Steirer.

" Wir freuen uns, Thomas als einen der längst zugehörigen Nagarrians in Österreich als CTO für das gesamte Unternehmen gewonnen zu haben. Das zeigt, dass unser Credo `Make distance relevant between intelligent people´, gelebte Praxis ist ", sagt Hannes Färberböck, Managing Director und Co-Founder, Nagarro.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/meetthomas/

