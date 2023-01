Zur Angelobung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen im ORF

Am 25. Jänner um 22.30 Uhr in ORF 2 „Der Präsident – 20 Fragen an Alexander Van der Bellen“, am 26. Jänner „ZIB Spezial“ ab 9.10 Uhr

Wien (OTS) - Am 26. Jänner 2023 wird Alexander Van der Bellen in der Bundesversammlung für seine zweite Amtszeit angelobt. ORF 2 berichtet ab 9.10 Uhr live. Bereits am Mittwoch, dem 25. Jänner, richten Susanne Schnabl und Hanno Settele um 22.30 Uhr in ORF 2 in ungewöhnlichem Ambiente „20 Fragen an Alexander Van der Bellen“. ORF III widmet dem Bundespräsidenten eine Doku über das Kaunertal (25. Jänner).

Mittwoch, 25. Jänner, 22.30 Uhr, ORF 2

„Der Präsident – 20 Fragen an Alexander Van der Bellen“ – gestellt von Susanne Schnabl und Hanno Settele

Zeit für etwas Neues. Susanne Schnabl und Hanno Settele, eine ORF-Journalistin und ein ORF-Journalist, die unterschiedlicher nicht sein könnten, besuchen am Mittwoch, dem 25. Jänner, um 22.30 Uhr in ORF 2 gemeinsam den Bundespräsidenten und stellen ihm dabei sehr unterschiedliche Fragen. 20 Fragen, um genau zu sein – grundsätzlich, aktuell, hintergründig und auch persönlich. Wie will der neue alte Bundespräsident seine zweite Amtszeit anlegen, was sagt er zum Zustand des Landes und zur Verfasstheit der Politik nach und inmitten noch nie da gewesener Krisen, was erwartet er sich, welche Rolle will er dabei einnehmen und wie hat ihn das Amt als Mensch nach den ersten sechs Jahren verändert?

Schnabl und Settele bringen für dieses Innovation ihr eigenes, mobiles und minimalistisches Studio mit in die Hofburg, denn nichts soll von ihrem Gespräch ablenken – weder die imperiale Atmosphäre noch Studiomöbel oder herumfahrende Kameras. Ihr Ziel ist ein Gespräch zu dritt.

In dem gestalterischen Herzstück der Sendung, einer Black Box, befinden sich nur drei Stühle, ein Tisch und eine Tischlampe. Kameras oder Crew-Mitglieder, die durch ihre reine Anwesenheit von den Inhalten ablenken könnten, sind nach draußen verbannt, gefilmt wird unauffällig durch Öffnungen in den Wänden. Und: Die Black Box ist mobil. Neben dem Anspruch, ein echtes politisches Gespräch zu führen, erkunden Susanne Schnabl und Hanno Settele auch die Amtsräumlichkeiten des Staatsoberhauptes. Denn die beiden wollen wissen : Wie schaut es eigentlich aus, das Leben jenseits der berühmten roten Tapetentüre?

Donnerstag, 26. Jänner, 9.10 Uhr, ORF 2

„ZIB Spezial“ zur Angelobung des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen

Sechs Jahre nach der ersten Angelobung wird die Bundesversammlung den wiedergewählten Alexander Van der Bellen zum zweiten Mal angeloben – zum zehnten Bundespräsidenten der Zweiten Republik. Die Sitzung ist protokollarisch die 19. Bundesversammlung und findet im Bundesversammlungssaal, also im historischen Sitzungsaal des Parlaments, unter Beisein der Bundesregierung, der Staatssekretärinnen und Staatssekretäre sowie zahlreicher Ehrengäste statt. Den Vorsitz der Bundesversammlung führt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der auch die Festsitzung eröffnet und – nachdem Alexander Van der Bellen die Angelobungsformel gesprochen hat – eine Ansprache zu Ehren des Bundespräsidenten hält.

Nach der Ansprache von Bundesratspräsident Günter Kovacs hält Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine 20-minütige Rede. Zum Abschluss der feierlichen Angelobung wird die Bundeshymne intoniert. Der Festakt ist eingebettet in eine „ZIB Spezial“, die neben Studiogesprächen, Interviews und Analysen auch ein filmisches Porträt des Bundespräsidenten beinhaltet. Durch die Sendung führt Susanne Höggerl.

Zur Angelobung in ORF III

Am Vorabend der Angelobung zu seiner zweiten Amtszeit, am Mittwoch, dem 25. Jänner, ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast in der „Heimat Österreich“-Dokumentation „Ein Jahr im Kaunertal“ (20.15 Uhr) – seiner Tiroler Heimat.

Die Angelobung im ORF.at-Netzwerk

Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT informieren umfassend über die Angelobung des Bundespräsidenten, analysieren aus diesem Anlass auch die Bedeutung des höchsten Amts im Staat und widmen sich in Porträts der Person und dem Politiker Alexander Van der Bellen. Live-Streams und Videos-on-Demand der ORF-TV-Berichterstattung werden auf der ORF-TVthek und im ORF.at-Newsroom bereitgestellt.

