Kärnten-Wahl – Team Kärnten-Chef Köfer reichte Wahlvorschlag ein

Klagenfurt (OTS) - Das Team Kärnten hat am Montagnachmittag den offiziellen Wahlvorschlag zur Landtagswahl 2023 bei der Landeswahlbehörde eingereicht. Die Bewegung rund um Spitzenkandidaten und TK-Chef Bgm. Gerhard Köfer tritt unter der Bezeichnung „Gerhard Köfer – Team Kärnten“ an. „Unsere Wahlliste umfasst insgesamt 43 ausgezeichnete Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bezirken des Landes, Gesellschaftsschichten und Altersgruppen. Mein Team stellt einen Querschnitt der Gesellschaft Kärntens dar. Für uns kandidieren Lehrer, Vertragsbedienstete, Unternehmer, Verkäufer, Pensionisten, Gastronomen, Bauern, Angestellte und viele andere mehr. Ich bin stolz, solch ein vielseitiges und interessantes Team in einer erfolgreichen Wahlbewegung führen zu dürfen“, erklärt Köfer.



Aufgrund der Listenbezeichnung des Team Kärnten kommt es am Stimmzettel zum direkten LH-Duell mit Peter Kaiser, der ebenfalls die Liste der SPÖ namentlich anführt. Köfer merkt an, dass der Vorstand des Team Kärnten die Wahllisten einstimmig zur Kenntnis genommen hat. „Wir setzen auf eine bunte Mischung aus erfahrenen und neuen politischen Kräften. Allesamt brennen wir für unser Bundesland, das wir zum Positiven verändern wollen“, führen die drei Stellvertreter Köfers im Parteivorstand, LAbg. Prof. Dr. Hartmut Prasch, Altbürgermeister Siegfried Huber und Mag. Marina Koschat-Koreimann gemeinsam aus.





