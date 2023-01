Mostviertel ist 1. Mobilitätsregion in Niederösterreich

LR Schleritzko: Wir feiern einen Meilenstein in der Geschichte „NÖ Mobilitätsgemeinde“

St. Pölten (OTS/NLK) - Zelking-Matzleinsdorf ist die 90. Mobilitätsgemeinde im Mostviertel. Somit haben sich alle Gemeinden der Hauptregion entschlossen, das kostenlose Service des Regionalen Mobilitätsmanagement der NÖ.Regional in Anspruch zu nehmen. Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko freut sich über diesen Erfolg:

„Damit wir unsere Ideen und Ziele für die beste Mobilität für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher in unserem Land in Tat umsetzen können, brauchen wir die Gemeinden, unsere Partnerinnen und Partner vor Ort, an unserer Seite. Die Mobilitätsmanagerinnen und -manager der NÖ.Regional stehen dafür allen Gemeinden, die sich zu NÖ Mobilitätsgemeinden deklarieren, in allen Fragen der Mobilität beratend zur Seite. Landesweit sind schon mehr als 93 Prozent aller niederösterreichischen Gemeinden Mobilitätsgemeinden. Mit dem Gemeindevorstandsbeschluss von Zelking-Matzleinsdorf zum Jahreswechsel gibt es mit dem Mostviertel nun auch die 1. Mobilitätsregion in ganz Niederösterreich.“

Das Service des Regionalem Mobilitätsmanagements soll flächendeckend ausgerollt werden und allen NÖ Gemeinden kostenlos zur Verfügung stehen. Dafür finanziert das Land Niederösterreich mit 2023 zehn Vollzeitstellen in den fünf Hauptregionen Niederösterreichs vor Ort, die für Mobilitätsgemeinden Ansprechpartner in allen Mobilitätsagenden sind, diesen bei jeglichen Mobilitätsprojekten beratend und begleitend zur Seite stehen.

Aktuelle Mobilitätsthemen im Mostviertel sind die Radbasisnetz-Planungen, die nun kontinuierlich abgeschlossen werden und in die Umsetzung von Radwegprojekten kommen, Bewusstseinsbildung und Aktionen rund um die Schulwegmobilität, die Busausschreibung Mostviertel West mit einer landesweit erstmalig integrierten Planung von Busverkehr und Mikro-ÖV Lösungen für die erste bzw. letzte Meile durch den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) u.v.m.

Details unter

https://www.noeregional.at/fachbereiche/mobilitaet/mobilitaetsgemeind

en/

