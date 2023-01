PreIPO beteiligt sich an 250-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde für SPiCE II, SPiCE I als Top-VC-Fonds 2022 im Blockchain-Ökosystem ausgezeichnet

Boca Raton, Florida (ots/PRNewswire) - PreIPO®, ein führender Anbieter von innovativen Finanztechnologielösungen, hat heute eine strategische Finanzierungsallianz mit SPiCE VC bekannt gegeben, die es PreIPO® ermöglichen wird, sein Angebot weiter auszubauen und modernste Finanztechnologie einem breiteren Markt zugänglich zu machen. PreIPO® bietet nun Investoren, die sonst keinen Zugang zum Fonds hätten, eine Beteiligung an SPiCE II an. Die Ankündigung folgt auf SPiCE I, der eine marktführende interne Verzinsung von 50,7 % erzielte und als bester Risikokapitalfonds des Jahres 2022 im Blockchain- und Tokenisierungs-Ökosystem bewertet wurde.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit PreIPO®", erklärte Tal Elyashiv, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von SPiCE VC. „Im Zuge der weiteren Entwicklung und Markteinführung unserer innovativen Fonds werden das Know-how und die Unterstützung des Unternehmens von unschätzbarem Wert sein."

Durch diese Fundraising-Partnerschaft wird SPiCE II auf der PreIPO®-Plattform mit einem stabilen Datenraum, der eine Reihe von wichtigen Due-Diligence- und Marketing-Tools enthält, aufgeführt – der erste von vielen Fonds, die innerhalb des PreIPO®-Ökosystems vollständig für Investitionen zur Verfügung stehen. SPiCE II wird auch Zugang zum PreIPO®-Netzwerk aus Branchenexperten, Investoren und potenziellen Partnern sowie zur Erfahrung des Unternehmens bei der Unterstützung von Unternehmen bei der Skalierung und beim Erfolg haben.

„PreIPO® verfügt über ein starkes Team, das innovative Finanztechnologielösungen liefert", erklärte Rob-Roy Roedel, Partner bei SPiCE VC. „Wir freuen uns, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und sein Wachstum zu unterstützen, während es die Fintech-Branche weiter vorantreibt."

PreIPO® ist als „Feeder-Fonds" strukturiert und bietet den Anlegern einen beispiellosen Zugang zu einem erstklassigen Risikokapitalfonds im Blockchain- und Tokenisierungs-Ökosystem, der normalerweise nur wenigen Auserwählten mit einer beträchtlichen Menge an Investitionskapital zur Verfügung steht. Durch die Zusammenarbeit von PreIPO® und SPiCE VC haben Investoren Zugang zu Wachstumschancen mit SPiCE VC mit wesentlich geringeren Mindestinvestitionsanforderungen als bei einer direkten Investition in SPiCE II.

„Diese Partnerschaft stellt für PreIPO® einen bedeutenden Schritt nach vorn dar und wird dem Unternehmen helfen, die Grenzen des Möglichen in der Welt der Finanztechnologie weiter zu verschieben. Wir freuen uns auf die spannenden Entwicklungen und das Wachstum, das diese Partnerschaft mit sich bringen wird", betonte David Grzan, CEO und Vorstandsvorsitzender von PreIPO®.

Weitere Informationen zu PreIPO finden Sie auf https://preipo.com/. Um mehr über den SPiCE II-Fonds bei SPiCE VC zu erfahren, besuchen Sie https://spicevc.com/

Informationen zur PreIPO Corporation™

PreIPO® ist ein Finanztechnologieunternehmen, das sich auf die aktive Teilnahme an privaten Wertpapiertransaktionen für qualifizierte Anleger, Verkäufer, Emittenten und Finanzinstitute durch sein vertikal integriertes Ökosystem an „lizenzierbaren und gleichzeitig gekennzeichneten" SaaS-Angeboten spezialisiert hat, die speziell für Makler/Händler entwickelt wurden. Als Wegbereiter für digital dezentralisierte Finanzsysteme setzt PreIPO® seine unternehmenseigene PreIPO-as-a-Service Platform™ ein. Wir freuen uns außerdem, PreIPO INTELLI™ anbieten zu können. Dieses Programm fasst stunden- und tagelange interne Recherchen in leicht verdauliche und umsetzbare Erkenntnisse für qualifizierte Investoren zusammen. Besuchen Sie unsere Website www.preipo.com oder senden Sie eine E-Mail an David Grzan, CEO, unter inquiries @ preipo.com.

INFORMATIONEN ZU SPiCE VC:

SPiCE VC ist eine Risikokapitalgesellschaft, die Investoren eine Beteiligung am massiven Wachstum des Blockchain/Tokenisierungs-Ökosystems ermöglicht. SPiCE investiert weltweit in Plattformen und Ökosystemanbieter, die den Zugang zu Kapitalmärkten, Banken, Immobilien und anderen durch Blockchain-Technologien verbesserten Branchen ermöglichen. SPiCE konzentriert sich auf Unternehmen, die ganz besonders von dem massiven Wachstum der Branche profitieren. Die Geschäftsleitung von SPiCE kombiniert institutionelles Know-how, praktisches Management, unternehmerische Innovation und professionelle Investitionserfahrung und war als Unternehmer, Investor und Führungskraft an Hunderten von Finanzierungsrunden im Technologiebereich mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden USD beteiligt. SPiCE hat Niederlassungen in den USA, der Schweiz, in Singapur und Israel. Mehr Informationen über SPiCE VC finden Sie unter www.spicevc.com oder schreiben Sie eine E-Mail an Tal Elyashiv, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter, unter tal @ spicevc.com.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=FSdVJXBbLEs

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/ 1974842/PreIPO_Corp_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/preipo-beteiligt-sich-an-250-millionen-dollar-finanzierungsrunde-fur-spice-ii-spice-i-als-top-vc-fonds-2022-im-blockchain-okosystem-ausgezeichnet-301728498.html