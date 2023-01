SPÖ-Tanzler zum Tag der Elementarpädagogik: ÖVP muss endlich ihre Blockade aufgeben!

SPÖ will 15a-Vereinbarung nachverhandeln und erneuert Forderung nach einer Milliarde pro Jahr

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler verlangt angesichts des morgigen Internationalen Tages der Elementarpädagogik von der ÖVP, endlich ihre Blockadehaltung aufzugeben. Tanzler: „Alle, wirklich alle, wissen, dass es den flächendeckenden Ausbau eines ganztägigen Kinderbetreuungsangebots in Österreich endlich braucht. Aus Sicht der Kinder und der Eltern, aus Sicht der Bildung und der Chancengerechtigkeit. Aus Sicht der Wirtschaft und des Arbeitsmarkts braucht es ihn aktuell mehr denn je. Nur die ÖVP will es nicht begreifen.“ Die niederösterreichische SPÖ-Abgeordnete weiß, wovon sie spricht: In Niederösterreich würde die ÖVP zwar seit Jahren von Kinder- und Familienfreundlichkeit sprechen, aber kaum was vorantreiben. „Deswegen gilt im Bereich der Bildung so stark wie kaum anderswo: Es wird Zeit, dass die Blockademöglichkeiten der ÖVP zurückgedrängt werden - auf allen Ebenen“, so Tanzler. ****

Die Bildungssprecherin will die 15a-Vereinbarung neu verhandelt wissen, um so eine Milliarde Euro pro Jahr in den bundesweiten Ausbau der Kinderbetreuung investieren zu können. Tanzler: „Mit der vorliegenden Vereinbarung wird nichts weitergehen. Auch in fünf Jahren werden wir dem Ziel eines Rechtsanspruchs kaum nähergekommen sein.“

Nicht vergessen dürfe man die Beschäftigten, die bessere Arbeitsbedingungen verdient haben. Der Arbeitskräftemangel sei auch im Bereich der Elementarpädagogik enorm. „Wir werden in Zukunft mehr von ihnen brauchen, nicht weniger. Also wird es höchste Zeit, dass wir den Beruf aufwerten. Am einfachsten geht das mit besseren Berufsbedingungen von einem adäquateren Betreuungsschlüssel bis hin zur Bezahlung“, so Tanzler. (Schluss) lk/bj

