Start des Beteiligungsprozesses „zukunftsfitte Gumpendorfer Straße“

Der Mariahilfer sozialdemokratische Weg des Miteinanders wird fortgesetzt.

Wien (OTS/SPW) - Die Gumpendorfer Straße soll umgestaltet werden, um sie zukunftsfit zu machen. Auf Initiative der SPÖ Mariahilf geht der Umgestaltung ein Bürger*innenbeteiligungsprozess voran. Ab 23. Jänner können die Mariahilferinnen und Mariahilfer ihre Ideen für die Neugestaltung der Gumpendorfer Straße einbringen. Dieser vom 6.Bezirk und von der Stadt Wien organisierte Beteiligungs- und Planungsprozess erstreckt sich über mehrere Phasen bis Ende des Jahres. Die SPÖ Mariahilf hat sich im Vorfeld des Prozesses mit diversen Anträgen im Mariahilfer Bezirksparlament eingesetzt, dass ein ehrlicher und faktenbasierter Dialog mit allen Betroffenen geführt werden soll. „Die Menschen, die an der Gumpendorfer Straße wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder ihre Freizeit verbringen, sind unsere Expertinnen und Experten. Niemand kennt die Straße so gut wie sie. Daher wollen wir sie als unsere Planungs-Partner*innen gewinnen und sie ermutigen, an unserem Beteiligungsprozess mitzumachen“, erklärt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart von der SPÖ.

SPÖ Mariahilf ebnete den Weg zu einem ehrlichen und transparenten Prozess

Der große Beteiligungsprozess startet mit einer bezirksweiten Befragung, wie die Gumpendorfer Straße erlebt wird, welche Vorstellungen die Menschen für die Zukunft der Gumpendorfer Straße haben oder wie die Mobilität organisiert werden soll. „Damit sich alle, vom Kind bis zur Pensionistin einbringen können, suchen wir das persönliche Gespräch. Wir wollen herausfinden, wo in der Gumpendorfer Straße der Schuh drückt und was sich positiv weiterentwickeln soll“, beschreibt Bezirksvorsteher Markus Rumelhart. „Diese Gespräche finden von März bis April am „Gumpi-Standl“ statt, das an verschiedenen Orten an der Gumpendorfer Straße aufgebaut wird. Alle Anregungen, Sorgen und Ideen werden zusammengefasst und bilden die Grundlage für die nächste Phase zur Entwicklung des Leitbildes, das gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürger ausgearbeitet wird.“, ergänzt seine Stellvertreterin Julia Lessacher (SPÖ).

„Ziel des Bürger*innenbeteilungsprozesses `Zukunftsfitte Gumpendorfer Straße` ist es, durch eine breit angelegte und transparent durchgeführte partizipative Methodik, ein durch die betroffene Bürgerschaft nicht nur mitgetragenes, sondern mitgedachtes, mitgeplantes und mitdurchdachtes Bild der Zukunft der Gumpendorfer Straße zu gestalten. Das war uns von Anfang an wichtig und dafür stehen wir als Bezirkspartei.“, so Klubvorsitzender Sandro Beer von der SPÖ.

„Die Gumpendorfer Straße ist unsere wichtigste Verbindungsachse und die Drehscheibe für Austausch und Nahversorgung im 6. Bezirk. Sie ist unser Rückgrat und verbindet wie eine Perlenkette Mariahilfs Grätzl miteinander. Wir wollen daher zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern die Gumpi noch besser in die Zukunft bringen.“, sind sich Rumelhart, Lessacher und Beer einig.

